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رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

مجلس النواب الليبي: لفلسطين كامل الحق بالدفاع عن نفسها ضد العدوان الصهيوني

مجلس النواب الليبي
مجلس النواب الليبي

أعلن مجلس النواب الليبي في بيان له، أن الشعب الفلسطيني له كل الحق في الدفاع عن حقوقه المشروعة، منتقدا المعايير الدولية المزدوجة .

 

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وجاء في البيان: "في الوقت الذي يؤكد فيه مجلس النواب الليبي رئاسة وأعضاء على حق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن نفسه ضد عدوان الكيان الصهيوني السافر والمتكرر، والذي يطال الأطفال والنساء والشيوخ، دون مراعاة لأي معايير أخلاقية أو إنسانية، وينتهك بكل صلف كل المبادئ الإنسانية و الدولية، يستنكر مجلس النواب الليبي المعايير المزدوجة في الحكم على الدفاع المشروع للشعب الفلسطيني عن نفسه بالعدوان، وتجاهل قتل الأطفال والنساء والشيوخ من أبناء الشعب الفلسطيني بآلة الاحتلال الصهيوني الغاشمة، كما يُدين مجلس النواب الليبي الصمت العربي والدولي تجاه دعم القضية الفلسطينية، التي كانت ولازالت وستظل قضية العرب والمسلمين المركزية".

وتابع: "ويُجدد مجلس النواب الليبي التأكيد على دعمه الكامل لكفاح أبناء الشعب الفلسطيني لينتصر لقضيته العادلة بتحرير الأرض واستعادة استقلال وطنه، وان مجلس النواب الليبي كممثل للشعب الليبي، سيقف دائماً في صفه مهما أرهقت بلادنا الأزمات، وأثقلت أمتنا الخطوب والنكبات".

وختم البيان بالعبارة الآتية: "عاشت فلسطين حرة أبية وعاصمتها الأبدية القدس الشريف".

 

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