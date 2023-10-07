حذرت الطبيبة العامة إيكاترينا سيريبرينيكوفا من العواقب الوخيمة المحتملة للاستخدام غير المنضبط للمكملات الغذائية.

قالت الدكتورة سيريبرينيكوفا إن عددًا من المكملات الغذائية تحظى بشعبية كبيرة بين الناس، يقوم مواطنونا تقليديًا بشراء فيتامين C في الصيدليات عن طيب خاطر ويظهرون اهتمامًا كبيرًا بالفيتامينات A و E.

كما أن المكملات الغذائية التي تحتوي على أحماض أوميغا الدهنية مطلوبة، أشارت سيريبرينيكوفا إلى أن استخدام المكملات الغذائية النشطة بيولوجيًا بمفردك ليس آمنًا بأي حال من الأحوال، وحذرت الطبيبة من أن الاستخدام غير المنضبط للمكملات الغذائية يزيد من خطر الإصابة بالسرطان.

والاستخدام غير المنضبط للمكملات الغذائية يمكن أن يؤدي إلى جرعة زائدة وآثار جانبية وعواقب وخيمة على الجسم، وقالت الطبيبة لوكالة برايم إن استهلاكها المفرط وغير المنضبط يمكن أن يسبب ضررا للجسم، بما في ذلك تطور الأورام.

وأضافت سيريبرينيكوفا أنه يجب عليك عدم استخدام المكملات الغذائية التي لا تحتوي على معلومات حول الجرعة اليومية المسموح بها على الإطلاق، ومن الأفضل استخدام المكملات الغذائية الموصوفة من قبل المختصين ووفقاً لنتائج الاختبارات.

بالإضافة إلى ذلك، يجب السعي للحصول على الفيتامينات والعناصر الدقيقة التي يحاول الأشخاص توفيرها لأجسامهم على شكل مكملات غذائية من النظام الغذائي.