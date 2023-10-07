رفعت على زوجها قضية خلع فرفع أسمها من سجل الأحياء

أقدم زوج على إنهاء حياة زوجته وذلك بشنقها داخل مسكن الزوجية، عقب خلاف بينهما الفترة الماضية، وذلك بقرية كفر عشما التابعة لمركز الشهداء بمحافظة المنوفية.

واستقبل مدير أمن المنوفية إخطارًا من مأمور مركز شرطة الشهداء، يفيد بمقتل سيدة على يد زوجها بناحية قرية كفر عشما دائرة المركز، وبالفحص تبين أن الزوجة تُدعى "تهاني.ب.ج" 30 عامًا، والزوج يُدعى "إ.ر" 40 عامًا يعمل مزارع

واتهمت أسرة المتوفاة زوجها بارتكاب الجريمة جراء خلافات أسرية سابقة ورفع ابنتهم قضية خُلع ضده.

وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيقات والتي بدورها وجهت بعرض الجثة على الطب الشرعي.