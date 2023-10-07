نجم يد الأهلي: بطولة إفريقيا إنجاز للجيل الحالي

شدد أحمد هشام سيسا، لاعب "رجال يد الأهلي"، أن التتويج ببطولة إفريقيا لليد لأبطال الدوري إنجاز جديد يحسب للفريق والجيل الحالي من اللاعبين.

وأشار سيسا إلى أن استعادة اللقب الغائب من سنة ٢٠١٦ كان تحديًا كبيرًا لدى اللاعبين وأعضاء الجهاز الفني وإدارة النادي من قبل انطلاق فعاليات البطولة.

وأختتم نجم الأهلي تصريحاته بأن الأهلي قدم عروضًا مميزة طوال مدة البطولة واستحق التتويج باللقب الإفريقي، وأن البطولة سوف تمثل حافزًا نحو حصد المزيد من الألقاب خلال الفترة القادمة.

وأهدى لاعب الأهلي اللقب للجماهير الحمراء التي طالما دعمت اللاعبين في كل المواقف، مشيرًا إلى أن الفريق سوف يقاتل من أجل استمرار التواجد على منصات التتويج.

قائمة رجال يد الأهلي

تضم قائمة "رجال يد الأهلي" في البطولة:‏

عبد الرحمن طه - محمد إبراهيم - عبد الرحمن فيصل - إبراهيم المصري - محمد مجدي - نبيل شريف - أحمد خيري - سيف هاني «فوكس» - أحمد راضي - محسن رمضان - محمد لاشين.

وأيضًا، ياسر سيف - أحمد عادل - عمر خالد «كاستيلو» - عمر سامي - أحمد هشام «سيسا» - عبد العزيز إيهاب «زيزو» - محمود عبد العزيز «جدو» - راضي محمد راضي.