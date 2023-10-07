الشباب والرياضة تُطلق الجلسة الافتتاحية من برنامج « نتشـارك »

في إطار برنامج البرلمانات للمبادرات المجتمعية لأعضاء برلماني الطلائع والشباب ، وتحت شعار « نتشـارك » ، افتتحت وزارة الشباب والرياضة ، من خلال الإدارة المركزية للتعليم المدني [ الإدارة العامة لبرلماني الطلائع والشباب ] وبالتعاون مع منظمة اليونيسف ، أولي جلسات برنامج « نتشـارك » في نسخته الثانية ، بدار الهئية الهندسية للقوات المسلحة ، بمشاركة 150 متدرب من 15 محافظة ( شمال سيناء ؛ جنوب سيناء ؛ أسوان ؛ أسيوط ؛ القاهرة ؛ الاسكندرية ؛ الوادي الجديد ؛ سوهاج ؛ قنا ؛ مطروح ؛ كفر الشيخ ؛ دمياط ؛ الجيزة ؛ القليوبية ؛ البحر الأحمر ) ، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

في مستهل كلمتها، نقلت ايمان عبدالجابر ،تحيات واهتمام الدكتور أشرف صبحي ؛ وزير الشباب والرياضة ، وترحيبه بجميع المشاركين ، حرصه الدائم علي دعم المبادرات الشبابية المبدعة وذات الحلول المبتكرة نحو تعزيز مفهوم الاستدامة وتشجيع الابتكار المجتمعي في العديد من المجالات ، وتأكيده علي سعي الوزارة إلى تعزيز مبادراتها وبرامجها تجاه تطوير قدرات الشباب ودعم ابتكاراتهم وابداعاتهم ومبادراتهم تجاه المجتمع وتوفير البيئة المثالية لتلك المبادرات للتطبيق على أرض الواقع وتحقيق الأهداف التي وجدت من أجلها ، أن تحمل المبادرة فكرة جديدة ومبتكرة وتوجد لها أهداف واضحة تحل مشكلة في المجتمع .

وطالبت من المشاركين بالتقدم بمبادراتهم وأفكارهم في إطار ممنهج والمساهمة في تأهيل وتنظيم المبادرات والمشاريع الشبابية الإيجابية وتقديم الحلول المناسبة للقضايا التي يمر بها المجتمع لتحقيق الاستفادة المثلى من المبادرات الشبابية.

بدوره قال الدكتور محمد صلاحي - الاستشاري العام للبرنامج ومنسق برامج منظمة اليونيسيف ، أن الشراكة مع وزارة الشباب والرياضة جاءت كمنهج عمل لما تتمتع برؤية شاملة و إستراتيجية نوعية تعزز إستدامة المبادرات للنشء والشباب في كافة المجالات من منطلق المسئولية الوطنية والمجتمعية.

وتناولت الجلسة الافتتاحية ، التعريف بالبرنامج التدريبي وأهدافه والخُطة الزمنية للتنفيذ بمراكز الشباب ، وأوراق ومخرجات العمل ، ومهام ومسئوليات المدربين والمنسقين الفنيين والإعلاميين وآليات عمل وتقييم المبادرات ، حول المبادرات التالية : (تمكين الفتيات ؛ التوافق المجتمعي ، المواطنة والتعايش السلمي ونبذ العنف وتعزيز المشاركة

دعم الوافدين ، ما بعد Cop27 " الطاقة المتجددة ، المشروعات الخضراء ، البيئة ، الصحة ".

ويستهدف البرنامج إعداد مدربين لتدريب وتنمية النشء والشباب من خلال بناء قدراتهم على توليد و صنع مبادرات مجتمعية وتنفيذها بأماكن تواجدهم ، وإعداد كوادر فاعلة ومشاركة للمساهمة في تنفيذ 300 مبادرة مجتمعية بمشاركة الفئات في المراحل العمرية المستهدفة من 13 - 17 عام (الطلائع) ، 18 - 19 عام (الشباب) على أن يكون 30 من المستفيدين من الجنسيات الأخرى .