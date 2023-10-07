السبت 07 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

العوضي: لدينا سعادة بتتويج الأهلي بلقب إفريقيا لأندية اليد

يد الأهلي
يد الأهلي

أعرب خالد العوضي، مدير النشاط الرياضي بالنادي الأهلي، عن سعادته بتتويج الفريق الأول لكرة اليد “رجال” بلقب بطولة إفريقيا للأندية التي أقيمت في الكونغو برازافيل، وحصد الفريق لقبها على حساب فريق جي إس كي الكونغولي. 

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مدرب يد الأهلي: الفريق حقق إنجازًا كبيرًا باستعادة بطولة إفريقيا

وأكد العوضي على أن عودة اللقب إلى خزينة النادي بعد سنوات طويلة تمثل إنجازًا مهمًّا، في ظل التطور الكبير الذي شهدته كرة اليد الإفريقية سواء على صعيد الأندية أو المنتخبات، وهو ما يعكس المجهود الذي قدمه اللاعبون والجهاز الفني في طريق الحصول على اللقب. 

وشدد العوضي على أن الفريق توج بالبطولة وسط أجواء صعبة تمثلت في ضغط المباريات وارتفاع درجات الحرارة، وغيرها من العوامل التي مثلت ضغطًا كبيرًا على اللاعبين، إلا أنهم كانوا رجالًا ونجحوا في حصد بطولة غالية للنادي. 

وأضاف أن ما يشهده الفريق من تطور كبير يأتي في ظل دعم غير محدود من جانب مجلس إدارة النادي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، وتوفير كافة متطلبات الجهاز الفني من معسكرات إعداد وتعاقدات قوية، أسهمت في استمرار مسيرة البطولات، بعد ما تحقق من نجاحات خلال الموسم الماضي.

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