فاروق جعفر للوفد: الزمالك له الفضل عليَ ودخلنا النادي لعودة الاستقرار والتتويج

استضافت مساء اليوم السبت بوابة الوفد الإلكترونية، في ندوة صحفية فاروق جعفر نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، والمرشح على رئاسة النادي في الانتخابات المقبلة، بجانب بعض المرشحين بانتخابات القلعة البيضاء.

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أكد فاروق جعفر في تصريحات خاصة لبوابة الوفد، أن الزمالك خيره على كل أولاده، الكيان الذي تعلمنا منه الكثير و الذي تربينا فيها، والقلعة البيضاء لها الفضل علينا في تواجدنا على المجتمع المصري.

وتابع: “نادي الزمالك له الفضل في السفر إلى ألمانيا ولعبت في الخارج، وله دور أيضًا لتولي منصب مدير الاتحاد الأفريقي ومدرب منتخب مصر الوطني".

وأضاف: "الزمالك لديه أفضال كثيرة علينا وحان الوقت أن نرد أفضل القلعة البيضاء الآن".

وأكمل: “دخلنا انتخابات الزمالك في تحدي بسبب الظروف التي يٌعاني منها القلعة البيضاء في الوقت الحالي وعلينا خروج القلعة البيضاء من كبوته”.

وأتم تصريحاته :" نادي الزمالك يٌعاني في الوقت الحالي بسبب الأزمات المالية وسوء الاستقرار، وعلى أبناء الزمالك خروجه ورسم خريطة طريق لإعادة مرة أخرى لضمان الاستقرار بهدف تتويج البطولات".

فيديو تصريحات فاروق جعفر