ياسر لبيب: دخلنا البطولة بتركيز شديد والأهلي يستحق اللقب

قال ياسر لبيب رئيس جهاز كرة اليد بالنادي الأهلي، أن الفريق توج بلقب بطولة إفريقيا للأندية لكرة اليد عن جدارة واستحقاق، وإن الفريق كان حاضرًا بقوة من خلال العروض القوية التي قدمها وصولًا إلى التتويج باللقب.

ياسر لبيب: دخلنا البطولة بتركيز شديد ونستحق اللقب

وأشار إلى أن الفريق دخل البطولة في حالة تركيز شديدة، وأن الهدف الأول كان التتويج باللقب، وهو ما تحقق بفضل امتلاك العزيمة، والتركيز الشديد، مما أسهم في حصد كأس البطولة بعد غياب عدة سنوات عن خزائن النادي.

وأوضح: «البطولة كانت محطة مهمة للغاية لنا، ومنحتنا دفعة كبيرة للغاية من أجل استكمال النجاحات خلال الموسم الجاري، وسوف نجني ثمار الفوز بها على كافة المستويات».

وتضم قائمة «رجال يد الأهلي» في البطولة:‏ عبد الرحمن طه - محمد إبراهيم - عبد الرحمن فيصل- إبراهيم المصري - محمد مجدي - نبيل شريف - أحمد خيري - سيف هاني «فوكس» - أحمد راضي - محسن رمضان - محمد لاشين - ياسر سيف - أحمد عادل - عمر خالد «كاستيلو» - عمر سامي - أحمد هشام «سيسا» - عبد العزيز إيهاب «زيزو» - محمود عبد العزيز «جدو» - راضي محمد راضي.