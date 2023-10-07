شاهد.. فلسطينيون يحتفلون بالاستيلاء على دبابة إسرائيلية

أظهرت صور ومقاطع فيديو اختراق مسلحين تابعين لحركة حماس السياج الحدودي بين إسرائيل وغزة والاستيلاء على مركبات تابعة للجيش الإسرائيلي.

وذلك في عملية عسكرية واسعة ضد إسرائيل، أطلقتها كتائب القسام صباح اليوم وأسمتها "طوفان الأقصى"، شملت إطلاق آلاف الصواريخ وتسلل واقتحام لمستوطنات وقتل وأسر عشرات الإسرائيليين.

وأظهر فيديو أفراد من سكان غزة يحتفلون بالاستيلاء على دبابة إسرائيلية مرددين تكبيرات النصر.

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طوفان الأقصى

وأكدت القناة 12 الإسرائيلية، السبت، مقتل ما لا يقل عن 100 إسرائيلي في عملية طوفان الأقصى التي نفذتها الفصائل الفلسطينية.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، السبت، استشهاد 198 فلسطينيا وإصابة 1610 آخرين بجراح مختلفة، وذلك جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بالمدفعية والغارات المكثفة.

فيما أكدت الفصائل الفلسطينية في غزة، السبت، تمكنها من أسر عدد من قادة عسكريين في جيش الاحتلال خلال عملية "طوفان الأقصى" التي تم إطلاقها صباح اليوم ضد مستوطنات إسرائيلية شمال القطاع.

فيما أكدت وسائل إعلام إسرائيلية، السبت، احتجاز الفصائل الفلسطينية لـ 50 رهينة إسرائيلي في مستوطنة بارى، مشيرة إلى أن مفاوضات تجرى بين جيش الاحتلال الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية لإطلاق سراحهم.

واتهمت وزارة الداخلية الفلسطينية في قطاع غزة، السبت، الاحتلال الإسرائيلي بشنّ مئات الغارات خلال الساعات الماضية على أهداف مختلفة في محافظات قطاع غزة كافة، من بينها منازل سكنية ومبانٍ تستخدم لأغراض مدنية وخدماتية، وقد أدى ذلك لأضرار جسيمة في البنية التحتية.

وقال الإعلام الإسرائيلي سيطرة الفصائل الفلسطينية على عدد من المستوطنات الإسرائيلية، مشيرة إلى اندلاع اشتباكات في حوالي 14 منطقة داخل مستوطنات جنوب غزة بعد اقتحام مئات المقاومين الفلسطينيين للسياج الحدودي.

وتواصل الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة إطلاق الصواريخ على مستوطنات غلاف غزة، وذلك في إطار عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها الفصائل فجر اليوم ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي وتحديدًا المستوطنات المحاذية لغلاف غزة.