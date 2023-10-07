إصابة مراسل الغد إبراهيم قنن وعدد من أفراد طاقم الغد في خانيونس خلال قصف إسرائيلي (فيديو)

أصيب مراسل الغد إبراهيم قنن وعدد من أفراد طاقم قناة الغد في خانيونس، اليوم السبت، خلال قصف إسرائيلي.

ويظهر الفيديو الذي عرضته فضائية "الغد"، استكمال المراسل لعمله رغم إصابته وتغطية عمله على أكمل وجه.

قرر وزير الأمن القومى الإسرائيلى إيتمار بن غفير، السبت، إعلان "حالة طوارئ مدنية" فى إسرائيل، عقب الهجوم الذى شنته الفصائل الفلسطينية صباح السبت.

جاء ذلك بعد أن أنهت الشرطة الإسرائيلية جلسة تقييم أمني، حول تطوّرات الأوضاع فى قطاع غزة، ويعنى القرار إعطاء الشرطة الإسرائيلية صلاحيات إضافية، وسيدخل حيز التنفيذ فى ساعات المساء.

وقال بن غفير فى بيان إن إعلان الطوارئ يهدف إلى منع حدوث مواجهات فى البلدات الإسرائيلية+

وأكدت القناة 12 الاسرائيلية، السبت، مقتل ما لا يقل عن 100 إسرائيلي في عملية طوفان الأقصى التى نفذتها الفصائل الفلسطينية.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية فى غزة، السبت، استشهاد 198 فلسطينيا وإصابة 1610 آخرين بجراح مختلفة، وذلك جراء العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة بالمدفعية والغارات المكثفة.

فيما أكدت الفصائل الفلسطينية فى غزة، السبت، تمكنها من أسر عدد من قادة عسكريين في جيش الاحتلال خلال عملية "طوفان الأقصى" التي تم إطلاقها صباح اليوم ضد مستوطنات إسرائيلية شمال القطاع.

فيما أكدت وسائل إعلام إسرائيلية، السبت، احتجاز الفصائل الفلسطينية لـ 50 رهينة إسرائيلي في مستوطنة بارى، مشيرة إلى أن مفاوضات تجرى بين جيش الاحتلال الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية لإطلاق سراحهم.

واتهمت وزارة الداخلية الفلسطينية في قطاع غزة، السبت، الاحتلال الإسرائيلي بشنّ مئات الغارات خلال الساعات الماضية على أهداف مختلفة في محافظات قطاع غزة كافة، من بينها منازل سكنية ومبانٍ تستخدم لأغراض مدنية وخدماتية، وقد أدى ذلك لأضرار جسيمة في البنية التحتية.

وقال الإعلام الإسرائيلي سيطرة الفصائل الفلسطينية على عدد من المستوطنات الإسرائيلية، مشيرة إلى اندلاع اشتباكات في حوالي 14 منطقة داخل مستوطنات جنوب غزة بعد اقتحام مئات المقاومين الفلسطينيين للسياج الحدودي.

وتواصل الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة إطلاق الصواريخ على مستوطنات غلاف غزة، وذلك في إطار عملية "طوفان الأقصى" التى أطلقتها الفصائل فجر اليوم ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي وتحديدًا المستوطنات المحاذية لغلاف غزة.