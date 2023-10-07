إسرائيل تُقرر فرض حالة الطوارئ المدنية بعد اجتماع أمني عاجل

قرر وزير الأمن القومي للاحتلال الإسرائيلي، "إيتمار بن غفير"، فرض "حالة طوارئ مدنية" في دولة الاحتلال، حسبما أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم السبت.

جاء ذلك بعد أن أنهت الشرطة الإسرائيلية جلسة تقييم أمني، حول تطوّرات الأوضاع في قطاع غزة.

وبحسب صحيفة قدس برس الفلسطينية، فإن هذا القرار يعني إعطاء الشرطة الإسرائيلية صلاحيات إضافية، وسيدخل حيز التنفيذ في ساعات المساء.

وزعم بن غفير في بيان أن "إعلان الطوارئ يهدف إلى منع حدوث مواجهات في البلدات الفلسطينية المحتلة".

قطر تُطالب بوقف التصعيد والتهدئة بعد طوفان الأقصى:

أعربت "قطر"، عن قلقها البالغ إزاء تطورات الأوضاع في قطاع "غزة"، داعية جميع الأطراف إلى وقف التصعيد والتهدئة ومُمارسة أقصى درجات ضبط النفس، حسبما أفادت وسائل إعلام قطرية، اليوم السبت.

وحملت وزارة الخارجية، في بيان لها اليوم السبت، إسرائيل وحدها مسؤولية التصعيد الجاري الآن بسبب انتهاكاتها المستمرة لحقوق الشعب الفلسطيني، وآخرها الاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى المبارك تحت حماية الشرطة الإسرائيلية.

وشددت الدوحة على ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل لإلزام إسرائيل بوقف انتهاكاتها السافرة للقانون الدولي وحملها على احترام قرارات الشرعية الدولية، والحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني، والحيلولة دون اتخاذ هذه الأحداث ذريعة لإشعال نار حرب جديدة غير متكافئة ضد المدنيين الفلسطينيين في غزة.

إيران تُؤكد: ندعم الهجوم الفلسطيني على إسرائيل

علّقت "إيران"، على عملية "طوفان الأقصى" التي بدأتها المُقاومة الفلسطينية ضد الاحتلال الإسرائيلي، حسبما أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم السبت.

وأعلن مستشار القائد الأعلى الإيراني اللواء يحيى رحيم صفوي، دعم طهران للعملیة التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية، لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".

وأضاف "وصفي"، أن "طهران ستقف إلی جانب المجاهدين الفلسطينيين حتی تحریر فلسطین والقدس الشريف"، مؤكدًا ثقته أن جبهة المقاومة تدعمها كذلك.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي في وقت سابق من اليوم، السبت، عن تعزيز قواته في جبهته الشمالية على الحدود اللبنانية.