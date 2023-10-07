الحداد للوفد: الأهلي "تايه" وسيندم على أليوسكي.. هذا ما يحتاجه الفريق

فتح عبدالهادي الحداد، حارس مرمى النادي الأهلي السعودي السابق، الحديث من جديد عن استبعاد أزجان اليوسكي، الظهير الأيسر للراقي، وخروجه من قائمة الفريق للموسم الحالي، مشيرًا إلى ما يحتاجه الجداوي لتحقيق الانتصارات والتتويج في الموسم الحالي 2023 – 2024.

عبدالهادي الحداد: الأهلي سيندم على استبعاد أليوسكي:

أكد عبدالهادي الحداد في تصريح خاص لبوابة الوفد الإلكترونية أن الأهلي أخطأ في استبعاد اليوسكي من قائمة الفريق، وكان يجب بقاء اللاعب ضمن القائمة مع المحترفين الجدد في الموسم الحالي، وقال: "كنت أتمنى زيادة عدد اللاعبين الأجانب وبقاء اليوسكي".

حارس الأهلي السابق: الأهلي يحتاج الانسجام:

أضاف عبدالهادي الحداد لـ"الوفد" عن مستوى الأهلي هذا الموسم أنه جيد وتعاقد مع لاعبين كبار وعلى أعلى مستوى، وهو لا يحتاج لصفقات جديدة مكان أحد من المحترفين الموجودين، وأن ما يحتاجه الفريق فقط هو الانسجام لا أكثر، لتحقيق نجاحات واستقرار المستوى وتطور العمل الجماعي.، حيث يمتلك الراقي عناصر مميزة على أرض الميدان.

وفي سياق متصل، قال حارس الأهلي السابق إن وجود لاعبين محليين لأغلب الخانات في الملعب مهم للغاية في مستقبل المنافسات، نحتاج الهدوء والعقلانية، وننتظر الكثير من خالد العيسى، رئيس النادي الحالي.