لمواجهة تجار السموم.. رصد 17 كيلو هيروين خلال حملات مكبرة

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، كمية من مخدر الهيروين وزنت 17,160 كيلو جرام في حملات مكبرة شنتها ، بجميع مديريات الأمن، لضبط الخارجين على القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء والمخدرات، لإحكام السيطرة الأمنية وتم القبض على 276 متهما واتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها .