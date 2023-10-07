حارس الأهلي السابق: هذة نصيحتي لـ ميندي والربيعي غير إحترافي (خاص)

شدد عبدالحادي الحداد حارس مرمى الأهلي السعودي السابق على حاجة الفريق الأول للكثير، لينجح في الظهور بشكل جيد في الموسم الحالي بعد عودته من دوري الدرجة الأولى، مشيرًا إلى أن ميندي من اهم عناصر الراقي لكن ينقصه بعض الأمور.

عبدالهادي الحداد: ميندي يحتاج الانسجام

قال عبدالهادي الحداد في تصريح خاص لـ بوابة الوفد الإلكترونية أن السبب في تأخر مستوى ميندي مع الأهلي وظهوره بشكل غير مستقر في المباريات الماضية، لأنه يحتاج وقت أطول للإنسجام، فقد كان من بين الأفضل في العالم، وليس ميندي فقط فهناك بعض اللاعبين اللاعبين يحتاجون الى وقت أطول للانسجام اكثر من غيرهم.

ووجه عبدالهادي الحداد حارس الاهلي السابق نصيحته لـ إدوارد ميندي لينسجم أكثر مع اللاعبين ويعود لمستواه المعروف، حيث طالبه بالاستمرار في تطوير وضعه في النادي، والعمل اكثر على نفسه، خاصة انه بدأ يعود لمستواه في اخر مواجهتين تدريجيًا.

الحداد: الربيعي غير احترافي وقام بعمل غير احترافي مع إدارة الاهلي

وعن فكرة رفع الإيقاف عن الربيعي والتدوير بينه وبين ميندي في الفترة المقبلة، قال عبدالهادي الحداد أن الحارس المُستبعد قد يستحق موقف الإدارة تجاهه لكني اتوقع أن الربيعي قام بعمل غير احترافي بطريقه تفاوضه مع الاهلي ووصوله الى اتفاق معهم وبعدها وقع للهلال، فكان من المفترض أن يكون واضح معهم من البدايه.