رئيس سوهاج الأزهرية يتفقد البرنامج التدريبي لتنمية مهارات الإداريين

تفقد الدكتور أحمد حمادي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية، صباح اليوم السبت، فعاليات البرنامج التدريبي لتنمية مهارات الإداريين علي الحاسب الآلي يرافقه الأستاذ عادل قطب، مدير عام إدارة التدريب بمشيخة الأزهر والدكتور موهوب عيسى، مدير إدارة التدريب بمعهد علي بن أبي طالب النموذجي الابتدائي.

وخلال تفقده قاعات التدريب أشار رئيس المنطقة إلى أهمية التدريب ودعا فضيلته المتدربين إلى الاستفادة من المحتوى التدريبي المقدم لهم والذي تحرص قيادات الأزهر الشريف على تقديمه للعاملين بالمعاهد الأزهرية بما يعود بالنفع على العملية التعليمية، وأن هذه البرامج التدريبية تركز على الجانب العملي بما يلبي الاحتياجات التدريبية الحقيقة للعاملين بالمعاهد، كما ناقش فضيلته المتدربين في محتوى البرنامج التدريبي.

من جانبه أوضح الأستاذ عادل قطب أن الأزهر الشريف يسعى إلى اتخاذ كل مايلزم نحو مواكبة المستجدات العالمية في مجال التعليم والارتقاء بمستوى الأداء داخل المعاهد الأزهرية، مشيرًا إلى أن الإدارة العامة للتدريب تنفذ حزمة من البرامج التدريبية للنهوض وتنمية مهارات العاملين بالعملية التعليمية.

وصرح الدكتور موهوب عيسى، أن إدارة التدريب بسوهاج قد بدأت اليوم السبت في تنفيذ عدة برامج تدريبية تشمل: أساسيات الحاسب الالي للإداريين بالمعاهد بقاعة تدريب معهد علي بن أبي طالب النموذجي، وتدريب معلمي اللغة الإنجليزية بالصف السادس الابتدائي علي المنهج الجديد وتدريب الإداريين بالمعاهد علي الأعمال الإدارية بمركز تدريب قطاع جنوب الصعيد.

وفي سياق متصل قام الدكتور أحمد حمادي ومرافقيه بتفقد العملية التعليمية بمعهد علي بن أبي طالب الابتدائي للبنين في الفترة المسائية ، وحضر فضيلته طابور الصباح، واطمأن على انتظام العملية التعليمية بالمعهد.