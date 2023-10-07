فوز بنات كفرالشيخ بـ 5 مراكز أولى في منافسات المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

أعلنت مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بكفر الشيخ الدكتور أماني شاكر،السبت، فوز المرأة في المحافظة بـ5 مراكز أولى بالفئات المختلفة، من جملة 6 فئات بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في الدورة الثانية في منافسات المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية.

حيث فازت بالمركز الأول في فئة المشروعات كبيرة الحجم، والمركز الأول في فئة المشروعات المتوسطة، والمركز الأول في فئة المشروعات المحلية الصغيرة "حياة كريمة"، والمركز الأول المقدمة من الشركات الناشئة، والمركز الأول فئة المشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة، وتغير المناخ والاستدامة.

وأكدت الدكتور شاكر فوز المرأة بالمركز الأول بفئة المشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغيير المناخ والاستدامة بمشروع "الاستفادة من الخامات البيئية المستهلكة وتقنيات النسيج الإلكتروني فى تنفيذ مجموعة من الملابس النسائية ومكملاتها المسايرة للموضة " وفازت به دكتور مروة خنافير، وفاز مشروع "طائرة زراعية دون طيار تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي ونقل البيانات عن طريق الضوء والطاقة المستدامة" بمشروع السفير لمحافظة كفرالشيخ هذا العام، للدكتور غادة هيمسة والفريق المعاون، وبذلك تكون المرأة بمحافظة كفر الشيخ قد حصدت 8 مراكز بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بمحافظة كفر الشيخ من جملة 18 مركزا على مستوى المحافظة.

وأوضحت مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بكفر الشيخ الدكتور أماني شاكر، أن تلك المبادرة جاءت تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وتحقيقًا للجهود الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة ،وأن الفكرة من المبادرة تحقيق ربح لأصحاب المشروعات حتى تتحقق الاستدامة، حيث أنه سيتم اختيار 6 من 18 مشروع عن كل محافظة، لعرضها على اللجنة الوطنية للمبادرة ومن ثم تقييم المشروعات من قِبل الأمم المتحدة والبنك الدولي والبنك الأوروبي واتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات على أن يتم تنظيم مؤتمر وطني في منتصف نوفمبر، بحضور الرئيس الوزراء لعرض المشروعات واختيار 18 مشروعًا تمهيدًا لعرضها في COP 28 التي تستضيفه الإمارات العربية الشقيقة.