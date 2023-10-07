صديقه كلمة السر.. مصدر يكشف تفاصيل العثور على جثمان شاب داخل شقته بالمرج

كشف مصدر أمني تفاصيل واقعة العثور على جثمان شاب داخل شقته بمنطقة المرج، موضحًا أن التحريات توصلت إلى أن صديق المجني عليه وراء الجريمة وتم ضبطه.

وتواصل النيابة العامة تحقيقاتها في الواقعة مع المتهم بقتل شاب ذبحًا داخل شقة سكنية بمنطقة المرج، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة التحريات الجنائية حول الواقعة للوقوف على ملابساتها.

تفاصيل الواقعة كانت بورد بلاغ لغرفة عمليات النجدة ،مفاده مقتل شاب في ظروف غامضة داخل شقة سكنية كائنة بدائرة قسم شرطة المرج.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين وجود جثة لشاب مصاب بجرح ذبحي وتم نقل الجثة للمشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

ومن خلال التحريات الأولية تبين أن وراء ارتكاب الواقعة أحد أقارب المجني عليه إثر قيام المتهم بسرقة أموال ومتعلقات من داخل شقة المجني عليه وعندما شك فيه نشبت بينهم مشادة تحولت إلي مشاجرة تعدى المتهم علي صديقه المجني عليه بسلاح أبيض وسقط جثة غارقة في بركة دماء ، وعقب تقنين الإجراءات اللازمة، نجح رجال المباحث في القبض على المتهم واقتياده لديوان القسم.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة