تشكيل تشيلسي المتوقع أمام بيرنلي اليوم.. سترلينج يقود الهجوم

يلتقي فريق تشيلسي بقيادة مدربه بوتشينيو مساء اليوم السبت، مع نظيره بيرنلي، وذلك ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإنجليزي، والتي يحتضنها ملعب "تورف مور".

تشكيل تشيلسى المتوقع أمام بيرنلى

حراسة المرمى: روبرت سانشيز.

خط الدفاع: بن تشيلويل، ليفي كولويل، تياجو سيلفا، ريس جيمس.

خط الوسط: إنزو فيرنانديز، كونور جالاجير، كارني شوكويميكا.

خط الهجوم: رحيم سترلينج، نيكولاس جاكسون، ميخائيل مودريك.

موعد مباراة تشيلسي وبيرنلي في الدوري الإنجليزي

من المقرر أن تنطلق مباراة تشيلسي وبيرنلي في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

وتذاع المباراة على قناة بي إن سبورتس 2، وسيعلق عليها المعلق الرياضي حفيظ الدراجي.

ترتيب تشيلسي وبيرنلي قبب صدام اليوم

يحتل تشيلسي المركز الحادي عشر برصيد 8 نقاط، بعد الفوز في مباراتين والتعادل في مثلهما وخسارة ثلاثة ة لقاءات، فيما يحتل فريق بيرنلي المركز الثامن عشر برصيد 4 نقاط، بعد الفوز في مباراة والتعادل في أخرى وخسارة خمسة لقاءات.