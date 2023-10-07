اليوم .. درجة الحرارة في الوادي الجديد العظمى 37 درجة مئوية

من المتوقع أن تكون حالة الطقس في محافظة الوادي الجديد في يوم السبت 7 أكتوبر 2023 تصل درجة الحرارة العظمى 37 درجة مئوية مع درجة حرارة صغرى تصل إلى 23 درجة مئوية.

من المرجح أن يكون هذا اليوم حارًا نوعا ما ومشمسًا في الوادي الجديد وستكون درجات الحرارة المرتفعة نسبيًا ، مما يجعل الأشخاص يشعرون بالحرارة والجفاف. ستكون السماء صافية تقريبًا أو قليلة السحب ، مما يتيح لأشعة الشمس القوية التسخين الفعال للمنطقة.

بالنظر إلى هذه الظروف الجوية ، يُنصح باتخاذ بعض الاحتياطات الضرورية للتعامل مع الحرارة العالية. يُوصى بارتداء ملابس خفيفة وفضفاضة ومصنوعة من الألياف الطبيعية مثل القطن للمساعدة في التهوية وامتصاص العرق. يجب أيضًا ارتداء قبعة أو شمسية لحماية الوجه والرأس من أشعة الشمس الحارقة. علاوة على ذلك ، يجب شرب الكثير من الماء لمنع الجفاف والحفاظ على الترطيب الجيد.

بالإضافة إلى ذلك ، يجب تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال فترات الظهيرة حيث تكون أشعة الشمس الأكثر تأثيرًا وتحترق الحرارة بسرعة. من المستحسن البقاء في الأماكن المظللة أو التحرك في الداخل أثناء هذه الفترة.

مع التعامل السليم مع الطقس الحار ، يمكن للأشخاص الاستمتاع بيومهم في محافظة الوادي الجديد والاستمتاع بمعالمها الجميلة وأنشطتها السياحية.