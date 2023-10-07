فتح الله: مجموعة بيراميدز الأصعب في دوري أبطال إفريقيا

كشف محمود فتح الله، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، عن أن فريقه وقع في مجموعة هي الأصعب بدوري أبطال إفريقيا.

وشدد فتح الله على أن هذا الأمر جيد للفريق، خاصة وأن لاعبي السماوي اعتادوا على الضغوط خلال الفترة الماضية.

وكانت القرعة قد أوقعت بيراميدز مع الثلاثي صن داونز الجنوب إفريقي، ومازيمبي الكونغولي، ونواذيبو الموريتاني.

تصريحات فتح الله

تحدث فتح الله في تصريحات تلفزيونية، حيث قال: "أظن أن مجموعة بيراميدز هي الأصعب في دوري أبطال إفريقيا، لكن هذا أمر جيد لنا لكي نعتاد على ضغوط المنافسة منذ البداية، ونأمل أن ننافس هذا الموسم على كافة البطولات".

وأضاف: "طبيعي أن نكون تحت الضغط، الجميع يتحدث عن امتلاكنا قائمة من النجوم، لكننا نتعرض لخسارة عدة من اللاعبين المؤثرين منذ بداية الموسم مثل محمد رضا بوبو وإسلام عيسى وإبراهيم عادل، وهدفنا أن نحقق بطولة هذا الموسم".

وأختتم فتح الله تصريحاته: "لقد نافسنا بقوة وكنا على أعتاب التتويج بالبطولة في الموسم الماضي، وهذا أعتبره نجاحا بعد مرور 5 أعوام فقط على بداية التجربة، ونجحنا في تكوين هوية لبيراميدز، وأصبح الجميع يتمنى أن ينضم لنا، وكل ما لدينا أننا سنبذل أقصى ما لدينا للمنافسة على كل البطولات".