محمد بركات يشيد بصفقة سيراميكا كليوباترا الجديدة

أشاد محمد بركات نجم الكرة المصرية السابق باللاعب الجزائري أحمد القندوسي لاعب سيراميكا كليوباترا مشددا على أنه صفقة جيدة.

قال بركات في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "أحمد القندوسي صفقة جيدة جدا لنادي سيراميكا كليوباترا"

وأضاف: "القندوسي قدم أداء جيدا مع الأهلي قبل رحيله إلى سيراميكا ولكن حظه إن الأهلي كان محتاج لمهاجم"

واختتم: "محمد سعيد شيكا حارس فاركو عمل مباراة هي الأفضل في تاريخه".

تعادل فريقا فاركو ونظيره سيراميكا كليوباترا، بنتيجة هدفين لكل فريق، فى المباراة التى جمعت بينهما ضمن منافسات بطولة الدوري المصري.

وبتلك النتيجة يحتل فريق سيراميكا كليوباترا الرابع عشر برصيد نقطة، في جدول ترتيب الدوري المصري، ويقع فاركو في المركز السابع عشر بنقطة واحدة.

فاركو وسيراميكا كليوباترا



بدأت المباراة بإستحواذ لاعبو سيراميكا كليوبارترا على مجريات اللعب داخل المستطيل الاخضر، الذى أسفر عن التقدم بالهدف الاول عن طريق جون إيبوكا فى الدقيقة 10، ومع مواصلة الضغط تمكنوا من إضافة الهدف الثاني اللاعب أحمد قندوسي فى الدقيقة 19 لتصبح النتيجة هدفين دون رد لصالح سيراميكا.

وعلى الجانب الاخر، استشعر لاعبو فاركو بخطورة الأمر مما جعلهم يتداراكوا ناقوص الخطر لتشهد الدقيقة 41 الهدف الأول لفاركو عن طريق اللاعب وليد علي فرج، وأحرز التعادل اللاعب سيف الدين مالك فى الدقيقة 44، لتنتهى المباراة بنقطة لكل فريق.