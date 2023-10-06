تجدد الضربات التركية على شمال سوريا

قالت وزارة الدفاع التركية، إن الجيش نفذ ضربات جوية جديدة في شمال سوريا، مساء اليوم الجمعة، ودمر 15 هدفًا للمسلحين الأكراد.

وأضافت الوزارة في بيان أنه تم تحييد العديد من المسلحين في الهجوم.

وأوضحت الوزارة أن الأهداف التي تم تدميرها شملت قاعدة لمتشددين وملاجئ ومستودعات يعتقد أن المسلحين كانوا فيها.

وحسب قناة الغد، من القامشلي إن الضربات الجوية التركية استهدفت مدنا عدة في شمال سوريا.

وأضافت أن القصف التركي أصاب مدن: ديرك، وعامودا، وكوباني، ومنبج، وتل تمر، وعين عيسى.

كما أوضحت أن عددا من المرافق الخدمية والمحطات النفطية كان في مرمى الطيران التركي.