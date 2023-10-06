شرب الماء على الريق يقلل من خطر الإصابة بجلطات الدم

قالت الطبيبة إيلينا تيخوميروفا إن عادة شرب كوب أو كوبين من الماء على الريق في الصباح مفيدة جداً للصحة.

وقالت الطبيبة تيخوميروفا لإزفستيا إن عادة شرب الماء في الصباح تساعد على استعادة توازن الماء، الذي يتفاقم بسبب فقدان جسم الإنسان للسوائل خلال فترة النوم الليلي.

كما أنه يحفز الجهاز الهضمي والجهاز البولي، ميزة أخرى لمثل هذه الطقوس هي منع سماكة الدم المفرطة والمخاطر المرتبطة بها، وكما أشارت تيخوميروفا، فإن عادة شرب الماء في الصباح تقلل من خطر الإصابة بجلطات الدم.

والحفاظ على توازن السوائل في الجسم يمنع سماكة الدم، ونتيجة لذلك، يقلل من خطر جلطات الدم.

وأضافت الطبيبة أنه بسبب تأثير تسييل الدم (بسبب شرب الماء)، يمكن أن تتحسن وظائف المخ، حيث تصبح الدورة الدموية أكثر نشاطًا وتتلقى ما يكفي من العناصر الغذائية ويمكن أن تكون عادة شرب الماء في الصباح مفيدة بشكل خاص لكبار السن في هذا الصدد.

بالإضافة إلى ذلك، ذكرت تيخوميروفا فوائدها الصحية الهامة الأخرى:"إن شرب كوب من الماء يسمح للجسم بالتأقلم بشكل أفضل مع مسببات الأمراض من خلال تحسين أداء الجهاز اللمفاوي، كما يساعد على منع تكون حصوات الكلى والتهابات المسالك البولية."