جوارديولا يكشف تطورات إصابات مانشستر سيتي قبل موقعة آرسنال

علق بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي، على الإصابات التي تعرض لها الفريق خلاا المباريات الماضية، قبل مواجهة آرسنال، ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر البريميرليج لهذا الموسم.



وأكد جوارديولا أن ستونز سيكون خارج مباراة آرسنال، حيث لم يعد جاهزًا للمباراة، لكنه قد يلحق بمعسكر المنتخب.

بينما تطرق للحديث على حالة دي بروين، فشدد على أنه في تحسن وسيتعافى قريبًا، حيث يرغب في عودته بشكل سريع.

تصريحات جوارديولا

تحدث المدرب الإسباني في تصريحات بالمؤتمر الصحفي، حيث قال: "ستونز أصبح غير جاهز للمشاركة، من المحتمل أن يلحق بمنتخب بلاده".

بينما تحدث عن حالة دي بروين، فقال: "دي بروين فهو سيتعافي خلال الفترة القليلة المقبة، أراه يتحسن بشكل يومي ويملك حالة مزاجية جيدة، نأمل أن يعود أسرع مما هو متوقع".

وعن غياب بيدري: "سنرى ما سيحدث، لقد بدأنا في تحليل الفريق، وسنخوض تدريب بعد الظهر وسنحضر غدًا، رودري واحد من أفضل 3 لاعبين ارتكاز في العالم، لكنه غير متواجد حاليًا، سبق وأن تأقلمنا مع غيابه في السابق وعلينا تكرار نفس الآمر".