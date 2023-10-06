رئيس الاتحاد الإماراتي يقدم إشادة بتنظيم مصر لبطولة الأندية العربية المفتوحة للتايكوندو

قدم أحمد حمدان الزيودي رئيس الاتحاد الإماراتي للتايكوندو ونائب رئيس الاتحاد العربي إشادة خاصة بتنظيم بطولة الأندية العربية المفتوحة للناشئين والشباب للتايكوندو المقامة في مصر بصالة رقم 1 بمجمع الصالات باستاد القاهرة الدولي خلال الفترة ما بين 5 وحتى 14 أكتوبر الجاري.

وحرص الزيودي على توجيه الشكر للاتحاد المصري للتايكوندو برئاسة المستشار محمد مصطفى على حسن الضيافة والتنظيم المبهر للبطولة ونجاحها بشكل كبير داخل صالة استاد القاهرة والتي تقام بتنظيم شركة tackle

وحضر الزيودي فعاليات اليوم الثاني للبطولة العربية للأندية المفتوحة برفقة العميد خالد محمود نائب رئيس الاتحاد المصري والمهندس محمد عجيزة والمحاسب حازم قنديل والمهندس مصطفى تعلب أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري للتايكوندو ومحمد السرسي رئيس مجلس إدارة شركة Tackle وسليم عدنان نائب رئيس الشركة ووليد إبراهيم العضو المنتدب للشركة بالإضافة إلى أيمن عبد السلام واحمد محي وأحمد زوغابي أعضاء مجلس إدارة الشركة.

وانطلقت أمس فاعليات منافسات الباراكروجي والكروجي وتستكمل اليوم منافسات الكروجي للبطولة في اليوم الثاني وسط منافسات شرسة بين الفرق المشاركة

وتقام بطولة الأندية العربية المفتوحة بمشاركة 2100 لاعب ولاعبة ممثلين ل 135 نادي من 10 دول عربية حيث تقام منافسات الكروجي والباراكروجي للناشئين والشباب خلال الفترة من 5 حتى 8 أكتوبر بمشاركة 650 لاعب ولاعبة.

بينما تقام منافسات البومزا والبارا بومزا خلال الفترة من 12 حتى 14 أكتوبر الجاري بمشارك 1450 لاعب ولاعبة.

وجدير بالذكر أن الاتحاد العربي للتايكوندو برئاسة السيد إدريس الهلالي عضو الاتحاد الدولي للتايكوندو، ورئيس اتحاد دول البحر المتوسط للتايكوندو، قد منح شركة Tackle المصرية حق تنظيم البطولة وذلك تحت إشراف الاتحاد المصري للتايكوندو وبالتعاون والتنسيق مع روابط الرياضية المسوق الحصري للاتحاد المصري للتايكوندو.

وأشادت البعثات المشاركة بحسن التنظيم والاستقبال والامكانيات الكبيرة التي تم توفيرها للفرق المشاركة.