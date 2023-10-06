إزالة تعد على مساحة قيراطين بالحفناوية بنجع حمادي

تواصل الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى برئاسة أشرف أنور رئيس المدينة، من تنفيذ حملة لإزالة التعديات بالبناء بدون ترخيص، والمخالف على الأراضي الزراعية، وأملاك الدولة، حيث تم تنفذ إزالة بناء مخالفا للقانون باولاد نجم الحفناوية بزمام قروى اولاد نجم بهجورة بنجع حمادي.

جاء ذلك بحضور حسام مبارك رئيس مجلس قروى اولاد نجم بهجورة وتمت الازاله واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأوضح أشرف أنور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، أن الازالة عبارة سملات على مساحة قيراطين تقريبا ويعتبر تعدى بالبناء المخالف للقانون ، بناحية الحفناوية تعدى بالبناء على الارض الزراعية بزمام الوحدة المحلية لقرية اولاد نجم بهجورة وتمت الازالة تحت سطح الارض.

مشيراً أنه لا تهاون ضد أي تعديات بالبناء المخالف للقانون وسيتم تنفيذ القانون بكل حسم ضد المخالفين، مشدداً على رؤوساء الوحدات القروية التابعة للمدينة بالمتابعة المستمرة على مدار ٢٤ ساعة لأي حالة تعدي، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والمتعديين، وفرض هيبة الدولة.

وذلك في اطار تنفيذ توجيهات اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، بضرورة المتابعة الميدانية لحالات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والبناء بدون ترخيص والعمل على رصد المخالفات وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.