سجل المواجهات المباشرة بين بروسيا مونشنجلادباخ وماينز في الدوري الألماني

في افتتاح الجولة السابعة للدوري الألماني ( البوندزليجا ) يستضيف فريق بروسيا مونشنجلادباخ على ملعبه بروسيا بارك فريق ماينز وذلك في تمام التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.



يدخل بروسيا مونشنجلادباخ وهو في المركز الثالث عشر برصيد خمس نقاط بعدما حقق في الجولة الخامسة اول انتصار للفريق هذا الموسم على حساب بوخوم على ملعبه ووسط جماهيره ليحقق اول انتصار له في الدوري هذا الموسم.



أما ماينز فالفريق لم يحقق اي فوز على الإطلاق في واحدة من البدايات المتواضعة للفريق حيث خسر اخر مبارياته امام بايرليفركوزن بثلاثة أهداف مقابل لاشىء وتتواصل مسلسل الهزائم حيث خسر ماينز اخر ٤ مباريات على التوالي ليكون الفريق ومنذ بداية الموسم مهددا بالهبوط .





تاريخ لقاءات بروسيا مونشنجلادباخ مع ماينز

التقى بروسيا مونشنجلادباخ مع ماينز اجمالا في 41 مباراة فاز بروسيا مونشنجلادباخ في 17 مباراة وتعادلا في 12 مباراة وفاز ماينز في 12 مباراة وسجل بروسيا مونشنجلادباخ 58 هدف بينما سجل ماينز 45 هدفا.



أما عن المباريات التي جمعت الفريقين على ملعب بروسيا مونشنجلادباخ فقد بلغت 20 مباراة فاز بروسيا مونشنجلادباخ في 9 مباريات وتعادلا في ست مباريات و فاز ماينز في خمس مباريات وسجل بروسيا مونشنجلادباخ 33 هدف بينما سجل ماينز 18 هدفا.

سجل المواجهات العشر الأخيرة بين بروسيا مونشنجلادباخ و ماينز

21 اكتوبر 2018 بروسيا مونشنجلادباخ - ماينز : 4 / 0

9 مارس 2019 ماينز - بروسيا مونشنجلادباخ : 0 / 1

24 أغسطس 2019 ماينز - بروسيا مونشنجلادباخ : 1 / 3

25 يناير 2020 بروسيا مونشنجلادباخ - ماينز : 3 / 1

24 أكتوبر 2020 ماينز - بروسيا مونشنجلادباخ : 2 / 3

20 فبراير2021 بروسيا مونشنجلادباخ - ماينز : 1 / 2

5 نوفمبر 2021 ماينز - بروسيا مونشنجلادباخ : 1 / 1

3 ابريل 2022 بروسيا مونشنجلادباخ - ماينز : 1 / 1

4 سبتمبر 2022 بروسيا مونشنجلادباخ - ماينز : 0 / 1

24 فبراير 2023 ماينز - بروسيا مونشنجلادباخ : 4 / 0