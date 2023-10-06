المنطقة الشرقية للوشو كونغ فو تنظم بطولة 6 أكتوبر المفتوحة احتفالا بانتصارات أكتوبر

نظمت منطقة الشرقية للوشوكونغ فو، بطولة ٦ أكتوبر المفتوحة لجميع الاعمار السنية، وذلك احتفالا بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، بحضور اللواء ياسر أمان الله رئيس مجلس ادارة المنطقة، وأعضاء مجلس ادارة المنطقة، ومدربي واداري الهيئات الشبابية والرياضية المشاركة بالشرقية.

أقيمت فعاليات البطولة اليوم الجمعة فى تمام الساعة التاسعة صباحا، بمشاركة ١٥ هيئة رياضية وشبابية، بإجمالي ٥٦٦ لاعب للمراحل السنية المختلفة، وذلك بالصالة المغطاة بجوار منطقة التجنيد بمدينة الزقازيق.

أشاد الدكتور محمود عبدالعظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية، بالتنظيم الجيد للبطولة، وقدم التهنئة للاعبين الفائزين فى البطولة، ولرئيس مجلس إدارة منطقة الشرقية للووشوكونغ فو على الجهد المبذول فى البطولة، متمنيا دوام التوفيق فيما هو قادم .