حبس موظف استولى على أموال المواطنين فى سوهاج

أمرت النيابة العامة بحبس موظف بشركة، متهم بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها لهم مقابل أرباح، 4 أيام علي ذمة التحقيقات.

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بلاغات من 3 أشخاص، مقيمين بمحافظة سوهاج بتضررهم من (موظف "له معلومات جنائية" – مقيم بسوهاج) لقيامه بتلقي مبالغ مالية منهم لتوظيفها واستثمارها لهم فى مجال الاستثمار العقارى مقابل أرباح متفق عليها فيما بينهم، إلا أنه لم يلتزم بما وعد به ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها.

وبإجراء التحريات تبين قيام المذكور بالاستيلاء على مبلغ (700,000 ألف جنيه) مـن المُبلغين وتوقفه عـن سـداد أصـول تلك المبالغ والأرباح المتفق عليها، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته أقر بممارسته ذلك النشاط الإجرامى على النحو المُشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.