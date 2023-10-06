أهل مصر.. دينا هويدي تعلن انطلاق فعاليات الملتقى الـ13 لثقافة وفنون الفتاة والمرأة

أعلنت الدكتورة دينا هويدي مدير عام الإدارة العامة لثقافة المرأة والمشرف التنفيذى الملتقى الـ13 لثقافة وفنون الفتاة والمرأة عن انطلاق الفعاليات من الشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء، والتي تأتي ضمن مشروع "أهل مصر"، الذي يقام برعاية د نيفين الكيلاني وزير الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، للدمج الثقافي لسيدات وفتيات 6 محافظات حدودية.



جاء ذلك فى حضور أمل عبد الله رئيس إقليم القناة وسيناء الثقافي، والمخرج أحمد السيد عضو اللجنة العليا لمشروع أهل مصر، أشرف المشرحاني مدير فرع ثقافة شمال سيناء.

رحبت الدكتورة دينا هويدي مدير عام الإدارة العامة لثقافة المرأة والمشرف التنفيذى للملتقى بالحضور المشاركين من جميع المحافظات، واعربت عن سعادتها بوجودها على أرض جديدة من ارض مصرنا الحبيبة "سيناء" أرض الفيروز التى ارتوت بدماء الشهداء من أبناء هذا الوطن على مدار السنين كونها مطعماً للكثير وذلك لأهميتها جغرافياً كونها تربط قارتى آسيا وافريقيا ومعبرا للعالم مما أكسبها أهمية استراتيجية كبيرة، بجانب أهميتها إقتصاديا لكونها تحتوى على الكثير من الثروات الطبيعية مثل البترول، الغاز الطبيعى، الفوسفات، وغيرها من الثروات، ما جعلها مصدر أساسى للدخل القومى لمصر.



وأشارت إلى إن سيناء سياحياً تتمع بطبيعة خلابة، تاريخياً وثقافياً كونها تمتلك تاريخاً كبيراً مما أكسبها ميزة أن تصبح وجها سياحياً للمصريين والعرب والأجانب.

واضافت: واليوم نحن نجتمع فى مدينة الشيخ زويد بعد تطهيرها من الإرهاب الغاشم على يد رجال صادقوا وعاهدوا الله عليه وكان الحصاد أن تقام هذه الفعاليات ونحن ننقل من خلاله رسالة إلى العالم إن سيناء آمنة ومصر مستقرة، كما تتمثل أهمية هذا الملتقى أيضًا إلى أهمية الولاء والانتماء للوطن من خلال التوعية بتاريخه وتراثه الأمر الذى يسهم بشكل كبير فى بناء الشخصية المصرية، وشعارنا هذا العام "يهمنا الإنسان" التعريف بالثقافة المحلية والتأكيد على التنوع فى الهوية الثقافية لكل المحافظات المشاركة، بجانب دعم وتمكين المرأة في جميع المجالات، وتنمية قدراتها وتعزيز مشاركتها فى المجتمع، تعزيز التواصل بين المشاركات.

ويأتي انطلاق أولى فعاليات الملتقى الـ13 لثقافة وفنون الفتاة والمرأة من الشيخ زويد كدليل دامغ على التنمية الشاملة التي تشهدها أرض الفيروز تحت قيادة الرئيس السيسي، وخصوصاً الثقافية، بعد أن شهدت المدينة فترة من العمليات الإرهابية.



انطلاق أولى فعاليات الملتقى الـ13 لثقافة وفنون الفتاة والمرأة من الشيخ زويد رسالة دامغة على أن الدولة المصرية أنهت معاقل الإرهاب فى سيناء الحبيبة.

كان ملتقى ثقافة وفنون المرأة بالعريش بدأ أمس بلقاء تعريفي عن فعالياته وكيفية توصيل أهداف مشروع أهل مصر وآليات التعامل لتحقيق الأهداف المرجوة، وتحقيق مزيد من التعارف وشرح أفكار المدربين



مشروع "أهل مصر" أحد أهم مشروعات وزارة الثقافة لأبناء المحافظات الحدودية، يضم في لجنته العليا المخرج هشام عطوة مستشار وزارة الثقافة لشئون الأنشطة الثقافية والفنية، وتقام فعاليات الملتقى بالعريش بالتنسيق بين الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، وإقليم القناة وسيناء الثقافي، وفرع ثقافة شمال سيناء، والهدف العام للمشروع، تعزيز قيم الانتماء والولاء للوطن من خلال التوعية بتاريخه وتراثه وثقافاته وفنونه، الأمر الذي يسهم بشكل فعّال في بناء الشخصية المصرية. كما يعمل المشروع على التعريف بالثقافة المحلية والتراث بالمحافظات الحدودية بشكل يسهم في الحفاظ على الهوية الثقافية لهذه المحافظات والتأكيد عليها.



يشارك فى الملتقى 200 فتاة وسيدة من المحافظات الحدودية، هي مطروح والوادي الجديد وأسوان والبحر الأحمر وشمال سيناء وجنوب سيناء، إضافة للأسمرات من القاهرة.