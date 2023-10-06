تيسيرات جديدة للمصريين بالخارج بمبادرة تسوية الموقف التجنيدي

أعلنت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، على صفحتها الرسمية على الفيسبوك، عن تيسيرات جديدة للمصريين بالخارج في إطار مبادرة تسوية الموقف التجنيدي لأبناء مصر بالخارج.

وقالت الوزارة عبر منشورها: “انه تم اتاحة الدفع الالكتروني من خلال كافة البطاقات البنكية الأجنبية من خارج جمهورية مصر العربية، وذلك تيسيرًا للمصريين بالخارج في إطار مبادرة تسوية الموقف التجنيدي لأبناء مصر بالخارج”.

وكانتوزارة الخارجية المصرية ووزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج قد تلقت طلبات عديدة من المواطنين بالخارج حول إمكانية تسوية أوضاعهم التجنيدية نظراً لتردد بعض من المواطنين من العودة إلى أرض الوطن وعدم إمكانية المغادرة مرة أخرى بسبب عدم التصريح لهم بالسفر كونهم مطلوبين للخدمة العسكرية أو عدم إنهاء موقفهم التجنيدي.

وحرصاً من الدولة المصرية على تقديم كافة التيسيرات لأبناء الوطن بالخارج وتحقيق استقرار الحالة الاجتماعية لهم سواء (العمل – الدراسة – العلاج – ... ) فقد تقرر الآتى:-

فتح باب التسجيل اعتباراً من 2023/08/14 حتى 2023/10/13.

يتم تلقى طلبات تسوية المواقف التجنيدية بشكل نهائى بمبادرة من الدولة المصرية على أن يتم استقبال كافة الطلبات على الموقع للمصريين بالخارج ممن حل عليهم الدور فى سن التجنيد اعتباراً من سن (19 عاماً) وحتى سن (30 عاماً)، وكذا ممن تجاوزوا سن (30 عاماً) لتسوية موقفهم التجنيدى طبقاً للموقف.

لا يُسمح بتجديد جوازات السفر للمصريين بالخارج إلا بعد تسوية المواقف التجنيدية لهم.

المقيمين بدولة (فرنسا) يمكن السداد من خلال القنصلية المصرية بباريس بالتعاون مع مكتب التمثيل العسكري وذلك لتيسير عملية السداد.

يُسدد مبلغ 5000 (دولار / يورو) على حساب بنك مصر بأحد الأفرع (القاهرة - أبو ظبي) .