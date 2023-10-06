ملتقى شباب المصريين بالكويت يهنئ الرئيس السيسي والشعب بذكرى انتصارات أكتوبر

قدم ملتقى شباب المصريين بالكويت، برئاسة هاني كمال، التهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ولكل قادة وأفراد القوات المسلحة وكل المصريين في الداخل والخارج، وللسفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، ولسفير مصر بالكويت، بحلول ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة.

وأكد هاني كمال، أن انتصارات أكتوبر هى ذكرى استرداد الكرامة والعزة لكل العرب ففيها تمكنت القوات المسلحة من تحطيم أسطورة الجيش الذي لا يقهر بتعاون كل الدول العربية مع مصر، وحطم خط بارليف المنيع بذكاء المصريين، وهو يؤكد أن الشعب المصري لا يعجزه شيء ولا تقف أمام إرادته عوائق مهما كانت مستحيلة في نظر البعض.

وأشار إلى ضرورة أن يقف الشعب المصري صفا واحدًا خلف قيادته السياسية وقواته المسلحة وجميع مؤسسات الدولة ضد الخونة من أعداء الوطن، مشددًا على أن القوات المسلحة المصرية الباسلة كانت ومازالت وستظل هي الحارس الأول والمدافع عن الدولة المصرية ومواطنيها ضد أي اعتداء سواء كان خارجيا أو داخليا.

وكرم الرئيس عبد الفتاح السيسي، عددا من الأسماء التى شاركت فى حرب أكتوبر المجيدة، وعلى رأسهم اسم المشير أحمد إسماعيل وزير الحربية خلال حرب أكتوبر، وتسلم درع التكريم نجله، والمشير محمد عبد الغني الجمسي وتسلم الدرع نجله، والفريق سعد الدين الشاذلي رئيس هيئة أركان حرب القوات المسلحة أثناء حرب أكتوبر، وتسلم درع التكريم حفيده، واللواء أركان حرب عاطف عبد الغفار محمد

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسى تحية احترام وتقدير من شعب مصر العظيم لقواته المسلحة الوفية لدورها الوطنى المقدر فى الحرب والسلم وإخلاصها الدائم واحترافيتها المتميزة واستعدادها لجميع التحديات التـى تواجه الوطن.

وكان قد توافد عدد كبير من أبناء الجالية المصرية في بدولة الكويت والتي بها واحدة من أكبر الجاليات المصرية في العالم على السفارة المصرية بالكويت وذلك لتوثيق توكيلات لدعم مرشحهم الانتخابي الذي اختاروه لفترة رئاسية مقبلة.

وتوجه ملتقى شباب المصريين بالكويت، برئاسة هاني كمال، بالتحية لأبناء مصر بدولة الكويت وذلك لحرصهم على دعم وطنهم، كما ثمنوا الموقف الوطني الرائع لأبناء الجالية المصرية بالكويت وحرصهم الشديد على الوقوف صفا واحدا مع الوطن ودعمهم لبلدهم العظيم.

