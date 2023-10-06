حمادة صدقي: يجب إذاعة مباريات دوري المحترفين لإعطاء الحق للاعبين والمدربين

طالب مدرب منتخب مصر السابق حمادة صدقي، بإذاعة مباريات دوري المحترفين، البطولة التي تقام لأول مرة في تاريخ الكرة المصرية.

وقال صدقي في تصريحاته عبر برنامج "ملعب الشمس" المذاع عبر "قناة الشمس"، إنه لابد من وجود حقوق لإذاعة المباريات، وتغطية المباريات إعلاميا وصحفيا ولابد من تدخل اتحاد الكرة.

وأضاف، على الأندية أن توافق على بيع المباريات، ولابد أن يعطي اتحاد الكرة مقابل للأندية حتى يكون الدوري له متابعين من كل مكان.

وأكمل، لابد أن يتم إعطاء اللاعبين والمدربين في البطولة لحقوقهم، حتى نستطيع أن نتحدث عنهم.