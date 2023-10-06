ملتقى شباب المصريين بالكويت يدعمون الوطن فى الإنتخابات الرئاسية المقبلة.. صور

توافد عدد كبير من أبناء الجالية المصرية في بدولة الكويت والتي بها واحدة من أكبر الجاليات المصرية في العالم على السفارة المصرية بالكويت وذلك لتوثيق توكيلات لدعم مرشحهم الانتخابي الذي اختاروه لفترة رئاسية مقبلة.

وتوجه ملتقى شباب المصريين بالكويت، برئاسة هاني كمال، بالتحية لأبناء مصر بدولة الكويت وذلك لحرصهم على دعم وطنهم، كما ثمنوا الموقف الوطني الرائع لأبناء الجالية المصرية بالكويت وحرصهم الشديد على الوقوف صفا واحدا مع الوطن ودعمهم لبلدهم العظيم.

وكانت قد أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، عن أيام الاقتراع الخاصة بانتخابات المصريين بالخارج، وهى أيام 1 و2 و3 ديمسبر، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء بتوقيت كل دولة.

وتجرى الانتخابات الرئاسية فى 10 آلاف و85 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية، والتى أجرت الهيئة معاينتها للتأكد من سلامتها الفنية والإنشائية بهدف التيسير على المواطنين الراغبين فى الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات والحفاظ عليهم.

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