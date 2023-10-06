قبل عرضه.. تفاصيل "صوت وصورة" لـ حنان مطاوع

كشفت النجمة حنان مطاوع عن تفاصيل مسلسلها الجديد "صوت وصورة"، والذي من المقرر عرضه قريبا، إذ انتهت النجمة حنان مطاوع من تصوير ما يقرب من 90% من مشاهدها في العمل.

وشاركت قناة "دي أم سي " جمهورها عبر صفحات السوشيال ميديا البرمو الخاص بمسلسل ،ويبقي أيام على انتهاء التصوير ويدخل المسلسل مرحلة المونتاج،المسلسل يتكون من 30 حلقة.

وقالت النجمة حنان مطاوع إنها تجسد شخصية موظفة في مركز تجميل ومتزوجة من الفنان وليد فواز، وتدور فكرة المسلسل في إطار اجتماعي تشويقي يعتمد على الجريمة والرعب.

وكما يناقش المسلسل فكرة دخول الذكاء الاصطناعى في حياة البشر وهو الخطر الأكبر في الوقت الراهن ،و الذى يسئ البعض استخدامه واكثرهم الشباب.

كما تجسد الفنانة نجلاء بدر دور زوجة الفنان مراد مكرم ، وتدور حول بينهم مشاكلا عديدة خلال أحداث المسلسل، والمفارقة السعيدة أن هذة المرة هي المررة الرابعة التي يجتمع الثنائي في عمل درامي جديد.

كما يقدم الفنان صدقي صخر دور محامِي للفنانة حنان مطاوع.

صوت وصورة المسلسل بطولة حنان مطاوع، نجلاء بدر، مراد مكرم، وليد فواز، ناردين فرج، عمرو وهبة ولاء الشريف، محمد كيلانى، صدقى صخر، هاجر عفيفى، أحمد ماجد، ايمان الشريف، رامى الطمبارى، وآخرون، تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمود عبد التواب "توبة"، وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.