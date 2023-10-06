ضبط مرتكب واقعة سرقة خزينة من داخل فيلا بالقاهرة

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة من(أحد الأشخاص - مقيم بمحل البلاغ)بإكتشافه سرقة خزينة حديدية من داخل الفيلا سكنه الكائنة بدائرة القسم، وبداخلها عملات مالية "محلية وأجنبية", بعض المصوغات الذهبية وفوجئ بعدم تواجد حارس الفيلا.

بالفحص وإجراء التحريات تبين أن حارس العقار المشار إليه وراء إرتكاب الواقعة، عقب تقنين الإجراءاتتم ضبطـــه حال إختبائه بإحدى الشقق بمحافظة الشرقية..وبحوزته كافة المسروقات المُستولى عليهــا والأدوات المستخدمة فى إرتكاب الواقعة،وبمواجهتــــه إعترف بإرتكاب الواقعة مستغلاً سفر المبلغ وأسرته.

بإستدعاء المبلغ تعرف على المضبوطات وإتهمه بالسرقة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.