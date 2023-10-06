أهل مصر.. انطلاق أولى فعاليات الملتقى الـ13 لثقافة وفنون الفتاة والمرأة

انطلقت قبل قليل أولى فعاليات الملتقى الثقافي الـ13 لثقافة وفنون الفتاة والمرأة من الشيخ زويد بمحافظة شمال سينا، والذي يأتي ضمن مشروع "أهل مصر"، الذي يقام برعاية د نيفين الكيلاني وزير الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، للدمج الثقافي لسيدات وفتيات 6 محافظات حدودية.



جاء ذلك فى حضور أمل عبد الله رئيس إقليم القناة وسيناء الثقافي، والمخرج أحمد السيد عضو اللجنة العليا لمشروع أهل مصر، د. دينا هويدي مدير عام الإدارة العامة لثقافة المرأة والمشرف التنفيذى للملتقى، أشرف المشرحاني مدير فرع ثقافة شمال سيناء.



ويأتي انطلاق أولى فعاليات الملتقى الـ13 لثقافة وفنون الفتاة والمرأة من الشيخ زويد كدليل دامغ على التنمية الشاملة التي تشهدها أرض الفيروز تحت قيادة الرئيس السيسي، وخصوصاً الثقافية، بعد أن شهدت المدينة فترة من العمليات الإرهابية.



انطلاق أولى فعاليات الملتقى الـ13 لثقافة وفنون الفتاة والمرأة من الشيخ زويد رسالة دامغة على أن الدولة المصرية أنهت معاقل الإرهاب فى سيناء الحبيبة.

كان ملتقى ثقافة وفنون المرأة بالعريش بدأ أمس بلقاء تعريفي عن فعالياته وكيفية توصيل أهداف مشروع أهل مصر وآليات التعامل لتحقيق الأهداف المرجوة، وتحقيق مزيد من التعارف وشرح أفكار المدربين





كان عمرو البسيوني رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، أكد أن الملتقى يقام بالتزامن مع الاحتفال باليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر المجيد، خاصة بعد عودة الأمن للمحافظة، مشيرا أنه يعد بمثابة منصة حية لإتاحة فرصة التعلم والمعرفة وتبادل الأفكار والخبرات والتفاعل من خلال ورش العمل والنقاشات التي تخص قضايا المرأة. كما يأتي استمرارا للفعاليات المنفذة بشمال سيناء ضمن برامج العدالة الثقافية المعنية بتنمية وتطوير مهارات الفتيات والسيدات المصريات من سكان المحافظات الحدودية، وفي إطار خطط الدولة ومشاريعها التنموية بسيناء.



مشروع "أهل مصر" أحد أهم مشروعات وزارة الثقافة لأبناء المحافظات الحدودية، يضم في لجنته العليا المخرج هشام عطوة مستشار وزارة الثقافة لشئون الأنشطة الثقافية والفنية، وتقام فعاليات الملتقى بالعريش بالتنسيق بين الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، وإقليم القناة وسيناء الثقافي، وفرع ثقافة شمال سيناء، والهدف العام للمشروع، تعزيز قيم الانتماء والولاء للوطن من خلال التوعية بتاريخه وتراثه وثقافاته وفنونه، الأمر الذي يسهم بشكل فعّال في بناء الشخصية المصرية. كما يعمل المشروع على التعريف بالثقافة المحلية والتراث بالمحافظات الحدودية بشكل يسهم في الحفاظ على الهوية الثقافية لهذه المحافظات والتأكيد عليها.



يشارك فى الملتقى 200 فتاة وسيدة من المحافظات الحدودية، هي مطروح والوادي الجديد وأسوان والبحر الأحمر وشمال سيناء وجنوب سيناء، إضافة للأسمرات من القاهرة.