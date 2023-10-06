توفير فرص الاستثمار العقاري لجميع شرائح المصريين بالخارج.. تفاصيل

نوهت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، حرصها على عرض المنتج العقاري المصري في كافة دول العالم، لنذهب بالاستثمار العقاري إلى آفاق جديدة، لافتة إلى أن التنمية العمرانية بمصر شهدت معدلات غير مسبوقة خلال الفترة الماضية، مع تنفيذ المشروعات التنموية الكبري التي تشهدها المحافظات كافة.

ولفتت وزيرة الهجرة، إلى أن هذه المعارض تعد نافذة جديدة لكل هذه الإنجازات بالسوق العقاري المصري على مستوى العالم، ويؤكد رؤية مصر المتطلعة لمزيد من التقدم في هذا المجال، في إطار استراتيجية التنمية المستدامة ٢٠٣٠ واستجابة لطلبات المصريين بالخارج لامتلاك عقار بالوطن.

وأوضحت الوزيرة أن الدولة حريصة على توفير فرص الاستثمار العقاري لجميع شرائح المصريين بالخارج، مؤكدة أننا نعمل بالتنسيق مع وزارات ومؤسسات الدولة لإتاحتها لجميع المصريين بالخارج.

وفي السياق ذاته، ثمنت الوزيرة ما يقوم به الدكتور باسم كليلة من الترويج للعقار المصري بالخارج في العديد من المعارض في عدة دول، مؤكدة أن النسخة الماضية من المعرض بالمملكة العربية السعودية كانت مميزة للغاية، وشهد إقبالا كبيرا من المصريين والأشقاء العرب، وكان ترجمة حقيقية لجهود التعاون بين الحكومة والشركاء الاقتصاديين من رجال الأعمال والمستثمرين.

وقالت الوزيرة: “أن استراتيجية الوزارة تقوم على الترويج لمصر اقتصاديا وثقافيا وعلميا وعلى كافة الأصعدة، بجانب العمل على تعريف المصريين بالخارج بمختلف فرص الاستثمار، وإيصال صوت المصريين بالخارج لكافة وزارات ومؤسسات الدولة المصرية وتلبية احتياجاتهم”.

وقد استقبلت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، الدكتور باسم كليلة رئيس مجلس إدارة شركة "إكسبو ريبابليك"، لبحث توفير الدعم والترويج للعقار المصري بالخارج في إطار البروتوكول الموقع بين الوزارة وشركة "إكسبو ريبابليك" لتنظيم المعارض، بشأن التعاون في الترويج للعقار المصري وتنظيم المعارض العقارية بالخارج.



وكانت قد تقدمت السفيرة سها جندي بخالص الشكر والتقدير على الدعوة الكريمة من مؤسسة "Coptic Orphans" والتي التقت برئيستها التنفيذية، د. نيرمين رياض، وذلك في إطار البناء على دور الشراكات مع منظمات المجتمع المدني وتعزيز الجهود لخدمة الجاليات المصرية بالخارج والعمل على إدماجهم في دعم جهود التنمية في ظل الجمهورية الجديدة.

