قطط بـ 6 أصابع تحول منزل كاتب شهير إلى متحف (فيديو)

حولت قطط بـ6 أصابع، منزل الكاتب الأمريكي الشهير الحائز على جائزة نوبل إرنيست ممينغواي، إلى متحف.

واستوطنت القطط الفريدة بيته منذ عقود، وإذا زرت منزله ستجد القطط تتمدد وتتشمس على المقاعد أو بجوار حمام السباحة، ويغفون على الأسرة حتى أنهم يتسلقون ويجلسون على أشجار النخيل المنتشرة في الممتلكات.

كيف حصل ممينغواي على أول قطة بـ6 أصابع

تقول كتب التاريخ، أن همنغواي حصل على هدية قطة صغيرة بيضاء ذات ستة أصابع من البحار المحلي، الكابتن ستانلي ديكستر، بعد أن أعجب همنغواي بقطط القبطان ذو الستة أصابع، سنوبول، في حفرة مائية محلية في عام 1935.

وأطلق أبناؤه على القطة اسم سنو وايت، بدءًا من شخصية القصص القصيرة الشهيرة، قام همنغواي بتسمية جميع قططه بأسماء أشخاص مشهورين - هناك شواهد قبور مصغرة على أراضي المتحف تخليدًا لحياة مشاهير القطط مثل ويلارد سكوت، الذي توفي عن عمر يناهز 12 عامًا في عام 1988؛ إيرول فلين، الذي كان عمره 6 سنوات فقط عندما توفي في عام 2005؛ وجريملين، الذي عاش لمدة 19 عامًا قبل وفاته في عام 2005 - ويكرم المتحف هذا التقليد اليوم.

وقالت أليكسا مورغان، مديرة العلاقات العامة والقسم الإعلامي في منزل ومتحف همنغواي، إنه على الرغم من أن جميع القطط تحمل جين متعدد الأصابع، إلا أن نحو 70٪ فقط تظهره بأصابع القدم الإضافية، لكن قطط همنغواي ذات أربعة ولا يزال من الممكن أن تحتوي أصابع القدم الخمسة على قطط ذات ستة أصابع.