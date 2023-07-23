حبس المتهمين بتعذيب قط ونشر مقطع فيديو على سوشيال ميديا

أمرت النيابة العامة بالجيزة حجز المتهمين بتعذيب قط وتصويره ونشره مقطع الفيديو على السوشيال ميديا لكسب العديد من المشاهدات على ذمة تحريات المباحث.

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" يظهر خلال أحد الأشخاص يقوم بتعذيب قط.



وبالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة وهم 3 أشخاص القائم بتعذيب القط، القائم بالتصوير، القائم بالنشر على مواقع التواصل الاجتماعي، جميعهم مقيمين بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة.



وبحوزتهم هواتف محمولة تحتوى على مقطع الفيديو المشار إليه، وبمواجهتهم أقروا بارتكابهم الواقعة على سبيل المزاح فتم اتخاذ الإجراءات القانونية والتي أمرت بماسبق .



فيما تنص المادة رقم 356 من ذات القانون على، أنه إذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها ليلا تكون العقوبة الأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث إلى سبع سنوات، ونصت المادة 357 من القانون، على عقوبة لاتزيد عن الحبس 6 أشهر مع الشغل وغرامة لا تزيد على 200 جنيه لكل من قتل عمدا أو سم الحيوانات المستأنسة أو أضر بها ضررا كبيرا، غير المذكورة في المادة 355 أو أضر به ضررا كبيرا‪.‬



كما ينص القانون على وضع الجناة مرتكبي هذه الجرائم في حق الحيوانات الأليفة، تحت ملاحظة الأجهزة الأمنية مدة لا تقل عن عام أو لا تزيد عن عامين.