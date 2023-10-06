وزير التعليم يتفقد امتحانات المتقدمين لشغل 30 ألف وظيفة معلم مساعد

استقبل الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني يوم الخميس ٥ اكتوبر، حيث تفقدا سير امتحانات المتقدمين لمسابقة شغل 30 ألف وظيفة معلم مساعد للعام الثاني بمركز تقييم القدرات والمسابقات التابع للجهاز.

وقد أشاد وزير التريبة والتعليم بالدور الكبير الذي يقوم به الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في إعداد وإدارة منظومة المسابقات المركزية، وحوكمتها الشديدة التي تضمن اختيار أفضل العناصر المتقدمة لشغل وظيفة معلم مساعد وهي المهنة السامية التي تسهم في تشكيل وعي وفكر ثروتنا من الموارد البشرية.

وأكد الوزير على أن المبادرة الرئاسية لتعيين 150 ألف معلم على مدار خمس أعوام، بواقع 30 ألف معلم كل عام، تستهدف سد العجز في المعلمين، مشيرا إلى أنه في حال عدم اكتمال العدد المطلوب في أي محافظة خلال مسابقة العام الأول 2022 ومسابقة العام الثاني 2023 ، سيتم التنسيق مع الجهاز لتنظيم مسابقة جديدة لاستكمال العدد المقرر والمطلوب لكل محافظة من المعلمين.

وأشار الوزير إلى أن رؤية الوزارة ترتكز على اختيار أفضل المعلمين الذين يتمتعون بمهارات مهنية، ومعارف متجددة، وقيم وسلوكيات مهنية سليمة ولديهم القدرة على تنمية مهاراتهم بشكل متواصل حتى يتمكنوا من مواكبة أساليب التعليم الحديثة، وبما يمكنهم من بناء شخصية الطفل وتطوير قدراته من جميع الجوانب المعرفية والمهارية وإعداده للمستقبل.

وفي حوار مع المعلمين المتقدمين لمسابقة شغل 30 ألف وظيفة معلم مساعد للعام الثاني، طالبهم الدكتور رضا حجازي بأهمية الاستعداد لاستكمال باقي مسار الاختبارات التي بدأت باختبارات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة يعقبها اجراء تدريبات اللياقة البدنية والذهنية وانتهاء بالاختبارات المقررة من قبل جهة معنية، وذلك في إطار الآليات التي تم تحديدها لانتقاء المعلمين الجدد .

ومن جانبه، وجه الدكتور صالح الشيخ التهنئة لوزير التربية والتعليم وجموع المعلمين لاحتفالهم باليوم العالمي للمعلم، الموافق 5 أكتوبر من كل عام والذي يعد تقديرا واعتزازا بالدور الكبير الذي يقوم به المعلم،ورسالته السامية.

وأعلن الدكتور صالح الشيخ، عن عزم الجهاز بالتنسيق مع الوزارة الإعلان عن مسابقة شغل 30 ألف وظيفة معلم مساعد بوزارة التربية والتعليم للعام الثالث، وذلك في شهر يناير المقبل على موقع بوابة الوظائف الحكومية التابع للجهاز https://jobs.caoa.gov.eg/ ، مناشدا الراغبين في التقدم ومن لم يحالفهم التوفيق في مسابقة العام الأول ومسابقة العام الثاني بالاستعداد جيدا والتقديم في مسابقة العام الثالث 2024، وعدم الانسياق خلف الشائعات التي يروجها بعض الأفراد والمواقع والصفحات التي تنتحل صفات رسمية أو تدعي علمها أو امتلاك التأثير في المسابقات بغير حق، مؤكدا أن المنظومة مصممة ضد أي تدخل بشري مطلقًا، ومشددا على قيام الجهاز بنشر كافة المعلومات الموثقة والمؤكدة عن جميع المسابقات المركزية وإتاحتها على موقعه الإلكتروني الرسمي، وصفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) https://ar-ar.facebook.com/EgyptianCAOA