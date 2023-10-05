وزير الرياضة يطمئن على أعضاء فريق مركز شباب حلوان المصابين فى حادث انقلاب أتوبيس

أجري وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، عددًا من الإتصالات بمختلف المسؤولين والجهات المعنية؛ للاطمئنان علي حالة مصابي حادث انقلاب أتوبيس تابع لمركز شباب شرق حلوان بطريق الأوتوستراد، ويستقله عدد من أعضاء فريق مركز شباب شرق حلوان، ما نتج عنه إصابة 15 شخصًا وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.



وكلف وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، مدير مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة الدكتور سيد حُزين بمتابعة كافة التفاصيل والإجراءات أولًا بأول، وإعداد تقرير مفصل حول ذلك والاطمئنان علي جميع الحالات التي تتلقي العلاج، واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وتابع وزير الشباب والرياضة الإجراءات المتخذة بشأن الرعاية الطبية التي يتلقاها مصابوا الحادث.