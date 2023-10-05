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الخميس 05 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

مهرجان ليلة عمر| موعد حفل حسين الجسمي

حسين الجسمي
حسين الجسمي

يحيي الفنان حسين الجسمي، حفلا غنائيًا ضمن فعاليات مهرجان ليلة عمر الغنائي، المقامة فعالياته في الكويت.

 

ومن المقرر أن يقام الحفل في الـ 12 من أكتوبر، على مسرح الكويت أرينا، وتم طرح التذاكر عبر الموقع الإليكتروني الخاص بها.

 

 

 

يجتمع في مهرجان ليلة عمر الغنائي نجوم شباب الوطن العربي الفنان تامر عاشور، والفنان بهاء سلطان، والفنان عايض على مسرح الأرينا الكويت في حفلٍ شبابي حماسي وطربي على خشبة مسرحٍ واحدة.

 

يضم مهرجان ليلة عمر الكويتي نجوم غنائية من مختلف أنحاء الدول العربية، وسجل حفل أنغام نجاح جماهيري كبير بليلتين غنائيتين متتاليتين شهدا حضور جماهيري كامل العدد.

 

 

 

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