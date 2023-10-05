مسافة السكة

الخميس 05/أكتوبر/2023 - 08:18 م 10/5/2023 8:18:50 PM

يتصارع الرجال والنساء مع بعضهم البعض، تنادى المرأة بحقوقها وينادى الرجل أيضًا بحقه، يستشهد الرجال بالقرآن وكلام الله على أحقيتهما فى القوامة وتستشهد النساء ايضًا بحقوقها من القرآن بأن الله لم يفرق ما بين ذكر وأنثى إلا فى مواضع معينة، ويظل الصراع بينهما ليوم القيامة بسبب عدم فهم أحكام الله وسنة رسوله! ورغم ذلك وضح الله الفرق ما بين الرجل والمرأة فى آيات معينة، وقبل عرضها سوف أوضح الآيات التى سوى الله فيها ما بين الذكر والانثى أمام شرع الله وفى شئون المسئولية والجزاء فى الدنيا والآخرة وايضًا فى العقاب، فقال تعالى:« مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً ۖ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ»،«وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا»،«الزَّانِيَةُ وَالزَّانِى فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ »، أما الآيات التى فرق الله فيها ما بين الرجل والأنثى فمحصورة فى القوامة؛ فقال تعالى: «الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ»، والميراث؛ فقال تعالى: «لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ» ولم يجعلها الله مُطلقة بل حددها فى مواضع معينة، أى فى حالة وجود اولاد المتوفى، وفى حالة الزوجين، فالزوج يرث من زوجته ضعف ما ترثه هى منه، فقال تعالى:« وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ....»، وبرغم ذلك هناك حالات ترث فيها المرأة كالرجل، كإرث الأم والأب من أولادهما عندما يكون له أولاد ذكور، عملاُ بقوله تعالى : «وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ»، وايضًا التساوى بين الأخوة والأخوات لأم، عملًا بقوله تعالى:« وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ» والشهادة فقال تعالى: «اسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ»، ولم يفرق الله بين الرجل والمرأة فى موضع الشهادة كتقليل من مكانة المرأة بل على العكس، فقال تعالى :«أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ»، والدليل ايضًا على أن الله يحاول التخفيف من العبء على المرأة بأن الشهادة ليست حقًا بل عبء والدليل على ذلك قوله تعالى:« وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ»، وفى النهاية أختم قولى بأن الله سبحانه وتعالى لم يفرق ما بين إنسان وآخر إلا بالتقوى والعمل الصالح، ولم يفرق ما بين رجل أو امرأة الا فى الثلاثة مواضع التى ذكرتها مسبقًا، وايضًا من يراجع نصوص القرآن والسنة سيجد أن الإسلام أعطى للمرأة كل حقوقها، فحصلت على حقوقها ليست المادية فقط المتمثلة فى العمل فعملت المرأة فى جميع الميادين والمجالات، أما عن الحقوق معنوية المتمثلة فى المعاملة الحسنة لها ومراعاة مشاعرها واحترامها، فأوصى رسول الله بها فى خطبة الوداع واستوصوا بالنساء خيرًا، فإذا زعم الغرب بأنهم ينادون لحقوق المرأة فأقول لهم الإسلام أعطى للمرأة حقوقها من قبل أن تحصل عليها المرأة الغربية، بل الإسلام حصن حقوقها والغرب استغلها ئريعة لإهانة المرأة! ففرنسا تزعم بأنها تنادى بحقوق المرأة وعدم التمييز بينها وبين الرجل برغم أن الواقع يعكس ذلك، فهناك تمييز فى الأجور وهناك تمييز ما بين المرأة المحجبة وغير محجبة بل يصل الأمر أحيانًا الى منع الفتيات المحجبات من دخول المدارس بالحجاب! وأصدر رئيس الوزراء الفرنسى من قبل قرارًا بحظر لقب مدموزيل والحالة الاجتماعية للمرأة فى جميع المعاملات والوثائق الرسمية نتيجة المظاهرات التى قامت بها بعض الفتيات مناداة بذلك! فحقوق الإنسان عندهم غير ثابتة فهى تأتى بناء على رغبة فئة معينة ثم تعميمها على جميع المواطنين كما هو الحال فى زواج المثليين فى أمريكا، فإذا كان هذا القرار جاء بناء على حملة قامت بها بعض الفتيات لمنع هذا اللقب، فما هو الحال لو قامت بعض الفتيات بحملة للسماح بالحجاب؟!.