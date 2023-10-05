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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

فيلم Gran Turismo يتخطى 114 مليون دولار بشباك التذاكر العالمي

فيلم Gran Turismo
فيلم Gran Turismo

حصد فيلم Gran Turismo إيرادات وصلت إلى 114 مليونًا و856 آلاف دولار منذ طرحه يوم 25 أغسطس الماضى، العمل وصلت مدته إلى ساعتين و14دقيقة.

إيرادات فيلم Gran Turismo

وانقسمت الإيرادات بين 42 مليونًا و856 ألف دولار في شباك التذاكر الأمريكي، و72 مليونًا دولار بشباك التذاكر العالمى، العمل من إنتاج شركة سونى.

أبطال فيلم Gran Turismo

يلعب ديفيد هاربور دور البطولة في الفيلم المستوحى من لعبة الفيديو "Gran Turismo" المُلحقة بشركة Sony و PlayStation Productions، والتى سيخرجها نيل بلومكامب، صانع الأفلام الذى يقف وراء نجاحات الخيال العلمى مثل "District 9" و"Elysium"و"Chappie"، حسبما ورد فى موقع "variety".

فيلم Gran Turismo من بطولة كل من ديفيد هاربور، أورلاندو بلوم، ارشي ماديكوي، تاكيهيرو هيرا، دارين بارنت، جيري هورنر، دجيمون هونسو، جوشا سترادوفسكي، دانييل بويج، مايف كورتير ليلي.

أحداث فيلم Gran Turismo

"Gran Turismo"هى سلسلة ألعاب فيديو سباقات يعود تاريخها إلى عام 1997، تم إطلاق أحدث إصدار،  "Gran Turismo 7" فى مارس 2022، وتم بيع أكثر من 80 مليون نسخة من سلسلة" TurismoGran "حول العالم.

يدور فيلم  ran Tursimo   حول قصة تحقيق الأمنيات النهائية للاعب Gran Turismo المراهق الذى فاز بمهاراته فى الألعاب بسلسلة من مسابقات إحدى شركات السيارات ليصبح سائق سيارة سباق محترفًا.

وكتب جيسون هول، وزاك بايلان السيناريو، مع إنتاج أسد قيزلباش من PlayStationProduction وكارتر سوان ودوغ بلغراد ودانا برونيتى، يُعد Kazunori Yamauchi و Hall، مبتكر لعبة الفيديو Gran Turismo، منتجًا تنفيذيا.

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