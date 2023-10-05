الخميس 05 أكتوبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

إصابة الدكتور هاني الناظر بالسرطان.. ونجله يوضح تفاصيل حالته الصحية

الدكتور هاني الناظر
الدكتور هاني الناظر

أعلن محمد الناظر، نجل الدكتور الشهير هاني الناظر، استشاري أمراض الجلدية ورئيس المركز القومي للبحوث سابقًا، إصابة والده بالسرطان وخضوعه لعملية جراحية.

 

 نشر الناظر الابن، في منشور له عبر صفحته الشخصية على فيسبوك: حالة دكتور هاني الناظر الصحية، كان بيعاني من صداع متزايد من حوالي أسبوع، الدكاترة شخصوا إنه ممكن يكون فطر أو بكتيريا، وبعد عمل عملية وأخذ عينة من المكان، تبين وجود خلايا سرطانية خبيثة منتشرة.

 

 لفت الناظر خلال منشوره، إلى أن والده حاليًّا يخضع لعمل تحاليل وأشعة لمعرفة نوعها ومدى انتشارها لتحديد خطة العلاج الأنسب، هو صحيًّا تعبان جدًا وراقد في السرير في المستشفى، ومحتاج الدعاء بشدة.

 

يذكر أن آخر منشور للدكتور عبر فيسبوك للدكتور هاني الناظر، الشهر الماضي، وكان يعتذر من خلاله للمتابعين ومرضاه، لعدم قدرته على الرد على رسائلهم وأسئلتهم، بسبب مروره بوعكة صحية، وطلب من متابعيه الدعاء له بالشفاء العاجل.

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