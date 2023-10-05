وقعت جامعة الوادي الجديد، مذكرة تفاهم وتعاون مشترك مع مركز أبحاث الالكترونيات الضوئية بجامعة تشونام الوطنية بكوريا الجنوبية، تحت رعاية الدكتور عبدالعزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد، وباشراف الدكتور حسن عبد اللطيف نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، وبحضور الدكتور رضا حسانين عميد كلية العلوم، والدكتور مصطفي عفيفي مدرس بقسم بالفيزياء وباحث ما بعد الدكتوراه بجامعة جوانجو للعلوم والتكنولوجيا بكوريا الجنوبية

وأكد الدكتور حسن عبداللطيف نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، أن مذكرة التفاهم سوف تنصب على تسهيل التعاون وتعزيز العلاقة بين المؤسستين وتطوير التبادل الأكاديمي والثقافي في مجالات البحث العلمي وغيرها من الأنشطة، ووضع آليات للتعاون المشترك بين الجامعتين من أجل النهوض والارتقاء بمنظومة البحث العلمي،

ومن جانبه أكد البروفيسور جون هيوك كيم مدير المركز ان توقيع مذكرة التفاهم مع جامعة الوادى الجديد في مجالات التعاون المشترك تأتى فى اطار تبادل الخبرات والتجارب في مجالات تخصص الطرفين، والتعاون في مجالات البحث ذات الاهتمام المشترك، وتبادل زيارات لأعضاء هيئة التدريس، بالاضافة الي التبادل الطلابي بين الجامعتين والاشراف المشترك علي الرسائل العلمية وتقديم بعض المنح الدراسية، واقامة الأنشطة والفعاليات الاكاديمية والاجتماعية والثقافية، والاستفادة من مصادر التعلم والخبرات في مجال البحث العلمي.

جامعة الوادي الجديد توقع مذكرة تعاون مع جامعة “تشونام الوطنية” بكوريا الجنوبية

جامعة الوادي الجديد توقع مذكرة تعاون مع جامعة “تشونام الوطنية” بكوريا الجنوبية

جامعة الوادي الجديد توقع مذكرة تعاون مع جامعة “تشونام الوطنية” بكوريا الجنوبية