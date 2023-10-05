جامعة الوادي الجديد تجري الكشف الطبى والمقابلات الشخصية لطلاب كلية التربية بالداخلة

أجرت جنوب الوادي الجديد، المقابلات الشخصية والكشف الطبى لطلاب كلية التربية بمكتب الجامعة بمركز الداخلة لطلاب بلاط والداخلة والفرافرة بتواجد الدكتور ماهر زنقور عميد كلية التربية واللجنة المكونة من الدكتور حمودة عبدالواحد استاذ علم النفس المساعد ورئيس القسم بكلية التربية، والدكتور على غريب استاذ المناهج وطرق التدريس المساعد، والدكتور سماح يوسف المدرس بقسم الطفولة والدكتور محمد عبدالناصر بقسم المناهج، حيث تم اجراء المقابلات الشخصية للطلاب الجدد بمراكز “الداخلة والفرافرة وبلاط” الملتحقين بكلية التربية جامعة الوادي الجديد العام الجامعي 2024/2023

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور عبدالعزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادى الجديد، واشراف الدكتور أحمد سيد حرباوي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور حسن عبداللطيف نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا، والمشرف العام على كلية الطب.

وافتتح اللقاء الدكتور ماهر زنقور عميد كلية التربية بالوادى الجديد بكلمة ترحيب بالطلاب الجدد مستعرضا أهم التطورات بالجامعة وما أصبحت عليه اليوم وكذالك اهم البرامج الجديدة التي تمت الموافقة عليها من قبل المجلس الأعلى للجامعات "ساعات معتمدة موحدة" والتي ستبدأ الدراسة بها هذا العام في كلية التربية، موجهاً الشكر لرئيس الجامعة على الجهود التي يبذلها من أجل الارتقاء بجامعة الوادى الجديد فى شتى المجالات، وكذلك نواب رئيس الجامعة ووكلاء كلية التربية وأعضاء هيئة التدريس والأجهزة المعاونة، كما تشرف مكتب الجامعة بتواجد كلا من الدكتور محمد كامل مدرس الجراحة بكلية الطب، والدكتورة امل أحمد مدرس مساعد بكلية الطب،والدكتورة دعاء انور طبيب رمد بمستشفى الداخلة المركزى اعضاء اللجنة المكلفة باجراء الكشف الطبي للطلاب الجدد الملتحقين بجامعة الوادي الجديد للمرحلة الثالثة وجميع تخلفات المراحل السابقة، متمنيا للطلاب التوفيق والنجاح.

جماعة الوادي الجديد تجري الكشف الطبى والمقابلات الشخصية لطلاب كلية التربية بالداخلة

جماعة الوادي الجديد تجري الكشف الطبى والمقابلات الشخصية لطلاب كلية التربية بالداخلة