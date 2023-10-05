إطلاق ندوة "حماية الأوطان وسبل بنائها" ببرنامج المنبر الثابت

شارك 1004 مسجد في برنامج المنبر الثابت الدعوي المشترك بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف، حيث تحدث الجميع عن "حماية الأوطان وسبل بنائها"، وذلك على النحو التالي:



ففي مديرية أوقاف القاهرة أقيم البرنامج بـ (50) مسجدا منها: مسجد التوفيق، ومسجد عيد معتق.

ففي مديرية أوقاف شمال سيناء أقيم البرنامج بـ(20) مسجدا منها: مسجد الفاروق، ومسجد المجمع الإسلامي بالمساعيد.

وفي مديرية أوقاف أسيوط أقيم البرنامج بـ (40) مسجدا منها: مسجد الرجاء، ومسجد المجموعة الصحية.

وفي مديرية أوقاف البحيرة أقيم البرنامج بـ (45) مسجدا منها: مسجد النصر، ومسجد طيبة الكبير.

وفي مديرية أوقاف الأقصر أقيم البرنامج بـ (40) مسجدا منها: مسجد نجع عبدالقادر، ومسجد العمري.

وفي مديرية أوقاف الجيزة أقيم البرنامج بـ (49) مسجدا منها: مسجد المدينة، ومسجد العتيق.

وفي مديرية أوقاف مطروح أقيم البرنامج بـ(28) مسجدا، منها: مسجد مقاصد الخير، ومسجد الروضة.

وفي مديرية أوقاف الدقهلية أقيم البرنامج بـ (46) مسجدا منها: مسجد أبو سيف، ومسجد سيدي قاسم.

وفي مديرية أوقاف كفر الشيخ أقيم البرنامج بـ (37) مسجدا، منها: مسجد السادة الشهاوية، ومسجد عباد الرحمن.

وفي مديرية أوقاف الغربية أقيم البرنامج بـ (47) مسجدا منها: مسجد عبدالحي خليل، ومسجد الحنفي.

وفي مديرية أوقاف قنا أقيم البرنامج بـ (42) مسجدا، منها: مسجد الغريب، ومسجد أبو العباس.

وفي مديرية أوقاف سوهاج أقيم البرنامج بـ (42) مسجدا منها: مسجد الكبير، ومسجد الفرشوطي.

وفي مديرية أوقاف الوادي الجديد أقيم البرنامج بـ (22) مسجدا، منها مسجد الكبير، ومسجد الزهور.

وفي مديرية أوقاف السويس أقيم البرنامج بـ (24) مسجدا منها: مسجد المدينة، ومسجد السراج المنير.

وفي مديرية أوقاف الإسكندرية أقيم البرنامج بـ (44) مسجدا، منها مسجد بني هاشم، ومسجد عباد الرحمن.

وفي مديرية أوقاف الإسماعيلية أقيم البرنامج بـ (33) مسجدا، منها مسجد نور الإسلام، ومسجد الشيخ زايد.

وفي مديرية أوقاف أسوان أقيم البرنامج بـ (41) مسجدا، منها مسجد الرفاعي، ومسجد السلوى.

وفي مديرية أوقاف البحر الأحمر أقيم البرنامج بـ (19) مسجدا، منها مسجد الكوثر، ومسجد أبو بكر الصديق.

وفي مديرية أوقاف بني سويف أقيم البرنامج بـ (41) مسجدا، منها مسجد الكبير، ومسجد عمر بن عبد العزيز.

وفي مديرية أوقاف بورسعيد أقيم البرنامج بـ (23) مسجدا، منها مسجد الكريم، ومسجد السلام.

وفي مديرية أوقاف جنوب سيناء أقيم البرنامج بـ (28) مسجدا، منها مسجد الفردوس، ومسجد الصحابة.

وفي مديرية أوقاف دمياط أقيم البرنامج بـ (30) مسجدا، منها مسجد الكبير، ومسجد النور.

وفي مديرية أوقاف الشرقية أقيم البرنامج بـ (51) مسجدا، منها: مسجد الرحمن ، ومسجد السلام.

وفي مديرية أوقاف الفيوم أقيم البرنامج بـ (38) مسجدا، منها: مسجد العتيق، ومسجد النصر.

وفي مديرية أوقاف القليوبية أقيم البرنامج بـ (42) مسجدا، منها: مسجد السلام، ومسجد زعزع.

وفي مديرية أوقاف المنوفية أقيم البرنامج بـ (38) مسجدا، منها: مسجد التقوى، ومسجد الشهيدين.

وفي مديرية أوقاف المنيا أقيم البرنامج بـ (41) مسجدا، منها: مسجد الرحمن، ومسجد سيدنا حمزة.

