أكد الدكتور عبدالعزيز طنطاوي، رئيس جامعة الوادي الجديد، أنه تم تنظيم احتفالية بمناسبة ذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة، والذكرى الخمسين للانتصارات، بقاعة كلية الطب البشري بالجامعة. بحضور عمداء الكليات والعمداء، ومنسقي الأنشطة الطلابية بكليات الجامعة، ومديري رعاية الشباب، وعدد من طلاب الجامعة.

قال الدكتور أحمد سيد حرباوي، نائب رئيس شئون التعليم والطلاب بجامعة الوادي الجديد، إن الاحتفال تضمن محاضرة للدكتور مصطفى محمود، رئيس قسم علم الاجتماع بكلية الآدابن ونائب رئيس كلية دراسات الآداب. دراسات عليا. وبحث، عن الدروس التي تعلمها الأمة من حرب الكرامة والعزة، وكيف كان الوضع قبل استعادة الأرض والهيبة، وتضحيات الأبطال حتى تنهض الأمة وتواصل طريق السلام والسلام والبناء.

وأضاف، أنه تم عرض فيلم وثائقي يصور مصر المستقبل والحاضر وصور أرشيفية لحرب 6 أكتوبر، وكذلك مصر الحديثة والجمهورية الجديدة التي نراها تنمو وتزدهر يومًا بعد يوم. أنشودة لطلاب كورال الجامعة بقيادة الأستاذة الدكتورة أسمهان فتحي، أستاذ كلية التربية، وقدم الكورال بعض الأغنيات الوطنية تفاعل معها الجمهور، وفي نهاية الحفل وقف الجميع لمدة دقيقة حدادًا على أرواح شهداء مصر الأبرار.

جامعة الوادي الجديد تحتفل باليوبيل الذهبي لذكرى انتصارات أكتوبر